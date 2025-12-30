به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی کیانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جمع‌آوری پسماندهای پزشکی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰۰ مرکز درمانی در سطح شهر کرج تحت پوشش قرارداد با پیمانکاران مجاز سازمان مدیریت پسماند شهرداری قرار دارند و فرآیند جمع‌آوری پسماندهای ویژه این مراکز به‌صورت منظم انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، میانگین ماهانه حدود ۲۰۰ تُن پسماند پزشکی از این مراکز جمع‌آوری می‌شود که شامل پسماندهای عفونی و پسماندهای بی‌خطرسازی‌شده از طریق اتوکلاو است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ در مجموع حدود ۲ هزار و ۳۷۶ تُن پسماند پزشکی از مراکز درمانی سطح شهر جمع‌آوری شده است، گفت: این پسماندها طبق ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مدیریت و امحاء می‌شوند.

کیانی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی تصریح کرد: این اقدامات با هدف حفظ سلامت شهروندان، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و جلوگیری از انتشار آلودگی‌های ثانویه انجام می‌شود و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران در دستور کار سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با همکاری مراکز درمانی و دستگاه‌های نظارتی، ارتقای کیفیت خدمات در حوزه جمع‌آوری و بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی را با جدیت دنبال می‌کند.

