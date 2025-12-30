خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جمع‌آوری ماهانه حدود ۲۰۰ تُن پسماند پزشکی در کرج

جمع‌آوری ماهانه حدود ۲۰۰ تُن پسماند پزشکی در کرج
کد خبر : 1735219
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از جمع‌آوری ماهانه حدود ۲۰۰ تُن پسماند پزشکی از مراکز درمانی این شهر خبر داد و گفت: این پسماندها به‌صورت منظم و مطابق ضوابط زیست‌محیطی مدیریت می‌شود.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی کیانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جمع‌آوری پسماندهای پزشکی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰۰ مرکز درمانی در سطح شهر کرج تحت پوشش قرارداد با پیمانکاران مجاز سازمان مدیریت پسماند شهرداری قرار دارند و فرآیند جمع‌آوری پسماندهای ویژه این مراکز به‌صورت منظم انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، میانگین ماهانه حدود ۲۰۰ تُن پسماند پزشکی از این مراکز جمع‌آوری می‌شود که شامل پسماندهای عفونی و پسماندهای بی‌خطرسازی‌شده از طریق اتوکلاو است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ در مجموع حدود ۲ هزار و ۳۷۶ تُن پسماند پزشکی از مراکز درمانی سطح شهر جمع‌آوری شده است، گفت: این پسماندها طبق ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مدیریت و امحاء می‌شوند.

کیانی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی تصریح کرد: این اقدامات با هدف حفظ سلامت شهروندان، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و جلوگیری از انتشار آلودگی‌های ثانویه انجام می‌شود و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران در دستور کار سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با همکاری مراکز درمانی و دستگاه‌های نظارتی، ارتقای کیفیت خدمات در حوزه جمع‌آوری و بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی را با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی