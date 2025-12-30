کرج میزبان نشست سهروزه کارگروه حقوق و دستمزد شهرداریهای کشور
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج از برگزاری نشست سهروزه کارگروه حقوق و دستمزد شهرداریهای کشور به میزبانی شهرداری کرج خبر داد و گفت: این نشست با هدف بررسی نظام پرداخت، مسائل سرمایه انسانی و ارتقای فرآیندهای مدیریتی در شهرداریها برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از البرز، منوچهر غفاری با اشاره به ابلاغیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار کرد: نشست تخصصی کارگروه حقوق و دستمزد شهرداریهای کشور با حضور اعضا و نمایندگان شهرداریهای مختلف، از روز یکشنبه تا سهشنبه به میزبانی شهرداری کرج برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با نظام حقوق و دستمزد، چالشهای حوزه سرمایه انسانی و راهکارهای بهبود فرآیندهای مدیریتی در شهرداریها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج با تأکید بر اهمیت این رویداد ملی تصریح کرد: میزبانی این نشست نشاندهنده جایگاه تخصصی و ظرفیتهای مدیریتی شهرداری کرج در حوزه برنامهریزی و توسعه منابع انسانی است و زمینهای مناسب برای هماندیشی، تبادل تجربیات و همافزایی میان شهرداریهای کشور فراهم میکند.
غفاری خاطرنشان کرد: شهرداری کرج با انجام برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم تلاش دارد این نشست در بالاترین سطح کیفی برگزار شود و نتایج آن به تصمیمسازی مؤثر و بهبود نظام پرداخت در شهرداریها منجر شود.