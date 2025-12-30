خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

البرز چهارشنبه تعطیل شد/ امتحانات نهایی برگزار می‌شود

البرز چهارشنبه تعطیل شد/ امتحانات نهایی برگزار می‌شود
کد خبر : 1735184
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز از تعطیلی تمامی ادارات و مراکز استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، اظهار کرد: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی، تمامی ادارات و مراکز استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان البرز و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا در روزهای آینده، در راستای تأمین انرژی پایدار، تمام ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سطح استان البرز، به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها، در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

فراهانی افزود: طبق اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار می‌شود.

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: از مردم استان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی حداکثری در مصرف انرژی، در جلوگیری از قطعی برق، افت فشار گاز و تأمین رفاه عمومی همکاری لازم را به عمل آورند.

بنا بر مصوبات کارگروه مدیریت مصرف و انرژی رسیدگی به پرونده‌های قضایی طبق زمان‌بندی اعلامی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی