به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، اظهار کرد: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی، تمامی ادارات و مراکز استان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

وی افزود: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان البرز و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا در روزهای آینده، در راستای تأمین انرژی پایدار، تمام ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سطح استان البرز، به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها، در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

فراهانی افزود: طبق اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار می‌شود.

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: از مردم استان درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی حداکثری در مصرف انرژی، در جلوگیری از قطعی برق، افت فشار گاز و تأمین رفاه عمومی همکاری لازم را به عمل آورند.

بنا بر مصوبات کارگروه مدیریت مصرف و انرژی رسیدگی به پرونده‌های قضایی طبق زمان‌بندی اعلامی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/