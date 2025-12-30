خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد؛

کشته شدن 2 نفر در سانحه مرگبار آزادراه قزوین-رشت

رئیس پلیس راه استان قزوین از کشته شدن 2 نفر در سانحه جاده‌ای مرگبار آزادراه قزوین-رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی از تصادف در آزادراه قزوین-رشت خبر داد و گفت: ساعت 5 و 50 دقیقه صبح امروز پیرو اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در کیلومتر 56 باند شمالی آزادراه قزوین-رشت بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه سایر دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی اضافه کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص گردید یک دستگاه سواری پراید که از سمت قزوین به سمت گیلان در حرکت بوده به دلیل عدم توجه کافی به جلو با گارد ریل میانی آزادراه برخورد نموده و در سطح راه متوقف می‌شود.

فرمانده پلیس راه استان قزوین گفت: با حضور امدادخودرو در محل اقدامات اولیه برای امداد رسانی انجام و یک دستگاه نیسان عبوری نیز برای کمک به امدادرسانی متوقف می‌شود و پس از آنکه خودرو به یدک بسته شده و به حاشیه راه منتقل می‌شود یک دستگاه کامیونت بادسان که علیرغم ممنوعیت ورود به محور وارد آزادراه شده بوده به دلیل عدم توجه کافی به جلو با امدادگر و راننده نیسان که برای امدادرسانی متوقف شده بود، برخورد کرده و پس از آن با پراید یدک شده و نیسان امداد خودرو برخورد می‌کند.

تقی‌خانی افزود: متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده هر دو نفر در محل جان خود را از دست داده و راننده بادسان با رها کردن خودرو از محل متواری می شود.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس راه علت تامه حادثه نقض ماده 4 قانون ایمنی راه و راه آهن توسط راننده کامیونت بادسان به دلیل ورود به آزادراه علیرغم ممنوعیت قانونی تشخیص داده اند.

