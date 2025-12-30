خبرگزاری کار ایران
جانشین رییس پلیس راه استان همدان:

کولاک زمینی جاده نهاوند نورآباد را مسدود کرد

جانشین رییس پلیس راه استان همدان گفت: بارش برف، وزش باد و کولاک زمینی موجب مسدود شدن جاده نهاوند - نورآباد شده و در جاده همدان - سنندج نیز با وجود بازگشایی مسیر اجازه تردد خودروهای باری داده نمی شود.

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ سید جواد حسینی بیان کرد: جاده نهاوند نوآباد با کولاک شدید برف و محدودیت دید همراه بود و با وجود برفروبی اما بلافاصله سطح جاده از برف پوشیده می شود.

وی گفت: همچنین بارش برف همه مسیرهای استان همدان را سفید پوش کرده است و جاده همدان - ملایر، همدان - سنندج، کولاک زمینی جاده ها را فرا گرفته است.

جانشین رییس پلیس راه استان همدان اضافه کرد: با وجود تلاش راهداران اما کولاک زمینی موجب محدودیت دید و مسدود شدن مسیر نهاوند - نورآباد برای تردد خودروها شده است و با وجود نمک پاشی و بازگشایی مسیر اجازه تردد خودروها داده می شود.

سرهنگ حسینی بیان کرد: جاده همدان - سنندج در حوزه استحفاظی کردستان مشکل داریم و به علت کولاک شدید و کاهش دید رانندگان، از شب گذشته این جاده مسدود شده بود و هم اینک هم محدودیت تردد اعمال و اجازه تردد خودرهای باری داده نمی شود.

وی اظهارکرد: گردنه اسدآباد نیز کولاک شدید را شاهد هستیم و از شب گذشته تا ساعت پنج بامداد این گردنه برای تردد خودروها مسدود شده بود که از صبح مجدد بازگشایی شد.

جانشین رییس پلیس راه استان همدان بیان کرد: تردد در جاده های همدان - کردستان، همدان کرمانشاه، گردنه های همه کسی، آوج و اسدآباد و سایر گردنه ها بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

سرهنگ حسینی اضافه کرد: تیم های پلیس راه اجازه تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ را نداده و در صورت مشاهده علاوه بر بازگرداندن خودروهای بدون زنجیر چرخ، نسبت به اعمال قانون انها اقدام می کنند.

وی بیان کرد: رانندگان از سفرهای غیر ضروری و تردد به سمت جاده های برفگیر و کوهستانی همدان پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر از تجهیزات زمستانی و لباس گرم به همراه داشته باشند.

سرهنگ حسینی تاکید کرد: پر بودن باک خودرو، سالم بودن لاستیک ها، برف پاک کن، سیستم گرمایشی و همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد از جاده های کوهستانی همدان ضروری است همچنین در این شرایط باید با سرعت مطمئنه تردد کرده و فاصله طولی را با خودروی جلویی رعایت کرد.

