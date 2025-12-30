بارش برف راه ارتباطی ۲۸۰ روستا را در سطح استان مسدود کرد

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی روز سه شنبه نهم دیماه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از روز گذشته تاکنون راه ارتباطی۲۸۰ روستا در شهرستان‌های دلفان، بروجرد، الیگودرز و خرم آباد به علت بارش برف مسدود شده است.

وی افزود: هم اکنون راه ارتباطی ۸۰ روستا در شهرستان دلفان، ۶۰ روستا در بروجرد، ۱۲۰ روستا در الیگودرز و ۲۰ روستا در بخش بیرانوند شهرستان خرم آباد مسدود است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه برق شهر ونایی در شهرستان بروجرد قطع شده است ادامه داد: گردنه‌های سیرم در بخش پاپی شهرستان خرم آباد، گله بادوش و فرسش شهرستان الیگودرز نیز مسدود می‌باشد و برای سفر ایمن نیست.

انتهای پیام/