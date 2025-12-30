خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان:

بارش برف راه ارتباطی ۲۸۰ روستا را در سطح استان مسدود کرد

بارش برف راه ارتباطی ۲۸۰ روستا را در سطح استان مسدود کرد
کد خبر : 1735172
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: بارش برف راه ارتباطی ۲۸۰ روستا را در سطح استان مسدود کرده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی روز سه شنبه نهم دیماه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از روز گذشته تاکنون راه ارتباطی۲۸۰ روستا در شهرستان‌های دلفان، بروجرد، الیگودرز و خرم آباد به علت بارش برف مسدود شده است. 

وی افزود: هم اکنون راه ارتباطی ۸۰ روستا در شهرستان دلفان، ۶۰ روستا در بروجرد، ۱۲۰ روستا در الیگودرز و ۲۰ روستا در بخش بیرانوند شهرستان خرم آباد مسدود است. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با بیان اینکه برق شهر ونایی در شهرستان بروجرد قطع شده است ادامه داد: گردنه‌های سیرم در بخش پاپی شهرستان خرم آباد، گله بادوش و فرسش شهرستان الیگودرز نیز مسدود می‌باشد و برای سفر ایمن نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی