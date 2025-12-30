رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین معارفه شد
به گزارش ایلنا از قزوین، طی حکمی از سوی سردار رادان فرمانده کل انتظانی کشور سرهنگ حسین فتحیزاده به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین معرفی شد.
بر این اساس آیین معارفه سرهنگ حسین فتحیزاده صبح امروز در مراسمی با حضور سردار محمدقاسم طرهانی در فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد و رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین حکم انتصاب خود را دست فرمانده انتظامی استان دریافت کرد.