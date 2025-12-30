خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۶ هزار تن آرد در روستاها و شهرهای چهارمحال و بختیاری توزیع شد

۴۶ هزار تن آرد در روستاها و شهرهای چهارمحال و بختیاری توزیع شد
کد خبر : 1735153
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از توزیع ۴۶ هزار تن آرد روستایی و شهری طی ۹ ماهه سال جاری در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی با اعلام این خبر اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی استان در راستای انجام رسالت ذاتی خود و با هدف خدمت‌رسانی مستمر به روستائیان و بهره‌برداران، طی ۹ ماه گذشته موفق به توزیع این میزان آرد در بیش از ۵۰۰ روستای استان شده است.

وی افزود: این اقدام نقش مؤثری در تأمین آرد مورد نیاز خانوارهای روستایی و واحدهای خبازی و همچنین ایجاد ثبات در زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایفا کرده و همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کریمی خاطرنشان کرد: آرد توزیع‌شده شامل آرد خانه‌پزی روستایی، آرد خبازی روستایی و آرد خبازی شهری بوده که توسط شبکه تعاون روستایی استان توزیع شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی