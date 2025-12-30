۴۶ هزار تن آرد در روستاها و شهرهای چهارمحال و بختیاری توزیع شد

به گزارش ایلنا، محسن کریمی با اعلام این خبر اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی استان در راستای انجام رسالت ذاتی خود و با هدف خدمت‌رسانی مستمر به روستائیان و بهره‌برداران، طی ۹ ماه گذشته موفق به توزیع این میزان آرد در بیش از ۵۰۰ روستای استان شده است.

وی افزود: این اقدام نقش مؤثری در تأمین آرد مورد نیاز خانوارهای روستایی و واحدهای خبازی و همچنین ایجاد ثبات در زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایفا کرده و همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کریمی خاطرنشان کرد: آرد توزیع‌شده شامل آرد خانه‌پزی روستایی، آرد خبازی روستایی و آرد خبازی شهری بوده که توسط شبکه تعاون روستایی استان توزیع شده است.

انتهای پیام/