۴۶ هزار تن آرد در روستاها و شهرهای چهارمحال و بختیاری توزیع شد
مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از توزیع ۴۶ هزار تن آرد روستایی و شهری طی ۹ ماهه سال جاری در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محسن کریمی با اعلام این خبر اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی استان در راستای انجام رسالت ذاتی خود و با هدف خدمترسانی مستمر به روستائیان و بهرهبرداران، طی ۹ ماه گذشته موفق به توزیع این میزان آرد در بیش از ۵۰۰ روستای استان شده است.
وی افزود: این اقدام نقش مؤثری در تأمین آرد مورد نیاز خانوارهای روستایی و واحدهای خبازی و همچنین ایجاد ثبات در زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایفا کرده و همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.
کریمی خاطرنشان کرد: آرد توزیعشده شامل آرد خانهپزی روستایی، آرد خبازی روستایی و آرد خبازی شهری بوده که توسط شبکه تعاون روستایی استان توزیع شده است.