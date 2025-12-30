لاشه ۹۴ پرنده مهاجر قاچاق در فریدونکنار کشف شد

به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونکنار از کشف و ضبط یک محموله گسترده قاچاق پرندگان مهاجر در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار در یک عملیات هدفمند و پس از رصد اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی این محموله غیرمجاز شدند.

صمد کیانی افزود: این عملیات با اخذ حکم قضایی و با همراهی نیروی انتظامی شهرستان انجام شد و مأموران یگان حفاظت با ورود به منزل یکی از متخلفان، تعداد ۹۴ لاشه پرندگان مهاجر را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در میان لاشه‌های کشف‌شده، گونه‌هایی از جمله غاز خاکستری، فیلوش، چنگر، خوتکا و انواع مرغابی مشاهده شد که همگی از گونه‌های تحت حمایت حیات‌وحش کشور محسوب می‌شوند و هرگونه شکار، نگهداری، حمل، عرضه و خرید و فروش آنها بدون مجوز قانونی ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریدونکنار با اشاره به منشأ این محموله تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرندگان از استان‌های دیگر کشور به‌صورت غیرقانونی وارد مازندران شده و با هدف توزیع در سطح شهرستان فریدونکنار در یک منزل مسکونی نگهداری می‌شدند.

کیانی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، عاملان نگهداری و توزیع پرندگان مهاجر شناسایی و دستگیر شدند و پرونده قضایی برای طی مراحل قانونی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۰ اصلاحی قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۹۷ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی آن تأکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف در حوزه حیات‌وحش به‌صورت قاطع برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.

