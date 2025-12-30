به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر افزود:‌ فعالیت این سامانه به صورت بارش برف و کاهش محسوس دما خواهد بود و بر اساس آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، فعالیت این سامانه تا بعد از ظهر امروز سه شنبه ادامه خواهد داشت و بعد از ظهر از جوّ استان خارج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با خروج این سامانه، فردا چهارشنبه جوی پایدار همراه با کاهش محسوس دما تا ۶ درجه سانتیگراد در استان حاکم خواهد شد اظهار کرد: احتمال بروز یخبندان، کولاک برف در گردنه‌ها و لغزندگی جاده‌ها در استان وجود دارد بنابراین رانندگان برای تردد به مناطق کوهستانی و سردسیر احتیاط کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند و مردم نیز در مصرف حامل‌های انرژی صرفه جویی کنند.

امیدفر ادامه داد: از روز پنجشنبه سامانه بارشی دیگر وارد جو استان می‌شود که فعالیت آن تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و بارش‌ها به صورت برف همراه با پدیده مه گرفتگی خواهد بود.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته هریس با دمای منفی ۹ درجه سانتی گراد سردترین و میانه با دمای هشت درجه گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به منفی هشت و در گرمترین زمان به ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید.

براساس این گزارش، بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان شرقی از روز شنبه این هفته آغاز شده و هم اکنون نیز بارش برف و کولاک در مناطق مرتفع استان با شدت تمام ادامه داد.

