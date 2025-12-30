شبکه قاچاق آثار تاریخی در تبریز متلاشی شد/ هفت نفر دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانشرقی از کشف و انهدام یک شبکه سازمانیافته حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی در تبریز خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ غلامرضا زینالی امروز سه شنبه در جمغ خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: با دریافت گزارشهایی از فعالیتهای غیرقانونی در حوزه خرید و فروش اشیای عتیقه و ارتباط آن با حفاریهای غیرمجاز، این پرونده در دستور کار عملیاتی یگان حفاظت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با وجود اطلاعات اولیه محدود و نامشخص بودن هویت عاملان و محل نگهداری اشیا، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی، یک عملیات کنترلشده از طریق یک واسطه طراحی و اجرا شد.
زینالی تشریح کرد: در جریان یک معامله صوری در یکی از محلات تبریز، مأموران موفق شدند ۲۱۲ قطعه سنگ تراشخورده، ۲ سکه معاصر، ۱۶ قطعه سنگ با نشانههای تاریخی و یک سنگ حجاریشده ویژه را کشف و ضبط کنند.
به گفته وی، براساس بررسیهای اولیه کارشناسان، حداقل سه مورد از اشیای کشفشده دارای ارزش تاریخی و فرهنگی هستند. در این رابطه هفت نفر از عوامل اصلی شبکه دستگیر و به همراه اموال ضبطشده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده یگان اداره کل حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی تأکید کرد: حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی از خطوط قرمز این یگان محسوب میشود و با هرگونه اقدام در این زمینه برخورد قانونی بدون اغماض خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را سریعاً به یگان حفاظت میراثفرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند و یادآور شد: مشارکت مردمی نقش کلیدی در حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی دارد.