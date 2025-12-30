خبرگزاری کار ایران
جاده های ایلام لغرنده است

جاده های ایلام لغرنده است
پلیس راه ایلام با اشاره به بارش برف و لغزندگی جاده‌ها، از شهروندان خواست تا پایدار شدن شرایط جوی از رفت‌وآمدهای غیرضروری در راه‌ها و معابر درون و برون‌شهری خودداری کنند.

به گزارش ایلنا از ایلام، بارش برف که از روز گذشته چهره استان ایلام را دگرگون کرده، لغزندگی شدید معابر را به دنبال داشته است.

پلیس راه استان با توجه به شرایط ناپایدار جوی و دشواری تردد، از شهروندان خواست تا زمان بازگشت شرایط عادی و ایمن‌سازی کامل مسیرها، از رفت‌وآمدهای غیرضروری در جاده‌های درون و برون‌شهری خودداری کنند.

رعایت فاصله طولی، حرکت با سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل، از توصیه‌های کلیدی پلیس به رانندگان است.

همچنین از شهروندان خواسته شده است از توقف خودرو در حاشیه خیابان‌ها و جاده‌ها خودداری کنند تا کار برف‌روبی و پاک‌سازی توسط گروه‌های خدمات شهری و راهداران بدون وقفه و مشکل انجام شود.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تردد در گردنه‌های کوهستانی، به‌ویژه محدوده تونل پیامبر اعظم(ص) و تونل آزادی با کندی جریان دارد و و سختی‌هایی برای رانندگان به همراه داشته است.

جاده های ایلام لغرنده است

در محور ایوان به ایلام نیز چندین دستگاه خودرو به دلیل یخ‌زدگی سطح جاده و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، از مسیر منحرف شده و دچار زیان مالی شدند.

تردد خودروها در مسیرهای کوهستانی استان ایلام به ویژه در مناطق شمالی و گردنه های کوهستانی تونل پیامبر(ص) اعظم ایوان و تونل آزادی ایلام که با بارش برف همراه بوده، کند گزارش شده

هم‌اکنون نیروهای راهداری با استقرار در نقاط برف‌گیر، سرگرم بازگشایی و ایمن‌سازی مسیرها هستند.

نخستین سامانه بارشی زمستانه از بامداد روز شنبه وارد آسمان استان شد و تا شامگاه امروز، سه‌شنبه، به فعالیت خود ادامه داد.

این سامانه موجب بارش برف در بیشتر مناطق شمالی استان ایلام شد و در سطح شهر ایلام نیز باعث کندی تردد خودروها، افزایش تصادفات، ترافیک سنگین و یخ‌زدگی جاده‌ها شده است.

