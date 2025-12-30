جاده های ایلام لغرنده است

پلیس راه استان با توجه به شرایط ناپایدار جوی و دشواری تردد، از شهروندان خواست تا زمان بازگشت شرایط عادی و ایمن‌سازی کامل مسیرها، از رفت‌وآمدهای غیرضروری در جاده‌های درون و برون‌شهری خودداری کنند.

رعایت فاصله طولی، حرکت با سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل، از توصیه‌های کلیدی پلیس به رانندگان است.

همچنین از شهروندان خواسته شده است از توقف خودرو در حاشیه خیابان‌ها و جاده‌ها خودداری کنند تا کار برف‌روبی و پاک‌سازی توسط گروه‌های خدمات شهری و راهداران بدون وقفه و مشکل انجام شود.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تردد در گردنه‌های کوهستانی، به‌ویژه محدوده تونل پیامبر اعظم(ص) و تونل آزادی با کندی جریان دارد و و سختی‌هایی برای رانندگان به همراه داشته است.

در محور ایوان به ایلام نیز چندین دستگاه خودرو به دلیل یخ‌زدگی سطح جاده و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، از مسیر منحرف شده و دچار زیان مالی شدند.

تردد خودروها در مسیرهای کوهستانی استان ایلام به ویژه در مناطق شمالی و گردنه های کوهستانی تونل پیامبر(ص) اعظم ایوان و تونل آزادی ایلام که با بارش برف همراه بوده، کند گزارش شده

هم‌اکنون نیروهای راهداری با استقرار در نقاط برف‌گیر، سرگرم بازگشایی و ایمن‌سازی مسیرها هستند.

نخستین سامانه بارشی زمستانه از بامداد روز شنبه وارد آسمان استان شد و تا شامگاه امروز، سه‌شنبه، به فعالیت خود ادامه داد.

این سامانه موجب بارش برف در بیشتر مناطق شمالی استان ایلام شد و در سطح شهر ایلام نیز باعث کندی تردد خودروها، افزایش تصادفات، ترافیک سنگین و یخ‌زدگی جاده‌ها شده است.