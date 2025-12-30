فردا ادارات و مدارس همدان تعطیل شد
روابط عمومی استانداری همدان اعلام کرد: با توجه به گزارشهای دریافتی از مراجع هواشناسی و استمرار شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و کاهش دما، روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴؛ همه ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانکها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سراسر استان همدان، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی، تعطیل اعلام شد.
به گزارش ایلنا از همدان، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس این تصمیم، آموزش در تمامی دوره های تحصیلی در نوبتهای صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. ️
این اطلاعیه می افزاید: در عین حال، آزمونهای نهایی پایه دوازدهم و آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم، مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده، در موعد مقرر برگزار میشود. ️
در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز تأکید شده و از مدیران ادارات و مدارس خواسته شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را اعمال کنند.
بارش برف امداد امروز در نقاط مختلف استان آغاز شد و طبق پیش بینی هواشناسی دمای هوا ب منفی ۱۳ درجه می رسد.