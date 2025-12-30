فردا ادارات و مدارس همدان تعطیل شد

به گزارش ایلنا از همدان، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس این تصمیم، آموزش در تمامی دوره های تحصیلی در نوبت‌های صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. ️

این اطلاعیه می افزاید: در عین حال، آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم و آزمون‌های هماهنگ استانی پایه نهم، مطابق برنامه‌ زمان‌بندی اعلام‌شده، در موعد مقرر برگزار می‌شود. ️

در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی نیز تأکید شده و از مدیران ادارات و مدارس خواسته شده است نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را اعمال کنند.

بارش برف امداد امروز در نقاط مختلف استان آغاز شد و طبق پیش بینی هواشناسی دمای هوا ب منفی ۱۳ درجه می رسد.

