۳۱ پروژه آب و فاضلاب در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری گفت: طی یک سال گذشته، ۳۱ پروژه آب و فاضلاب در استان چهارمحال و بختیاری با اعتباری بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، محمد کریمی اظهار داشت: این پروژهها در دو حوزه تامین آب و فاضلاب اجرایی شدهاند.
وی تصریح کرد: در بخش تامین آب، اقداماتی از جمله احداث مخزن ذخیره، حفر چاه، بهسازی چشمه، اجرای خطوط انتقال و تعویض شبکههای آبرسانی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این حوزه نیز احداث تصفیهخانه، اجرای خطوط انتقال و شبکه جمعآوری فاضلاب در شهرها به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
کریمی با بیان اینکه بیش از نیمی از این پروژهها در حوزه شهری بوده است خاطرنشان کرد: ۱۵ پروژه نیز به طور خاص در راستای تامین آب روستایی به بهرهبرداری رسیده است.
وی در پایان یادآور شد: این شرکت هم اکنون به ۴۳ شهر و ۵۳۲ روستای استان خدمات آبرسانی ارائه میدهد.