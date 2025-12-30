۳۱ پروژه آب و فاضلاب در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید

به گزارش ایلنا، محمد کریمی اظهار داشت: این پروژه‌ها در دو حوزه تامین آب و فاضلاب اجرایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: در بخش تامین آب، اقداماتی از جمله احداث مخزن ذخیره، حفر چاه، بهسازی چشمه، اجرای خطوط انتقال و تعویض شبکه‌های آبرسانی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این حوزه نیز احداث تصفیه‌خانه، اجرای خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهرها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

کریمی با بیان اینکه بیش از نیمی از این پروژه‌ها در حوزه شهری بوده است خاطرنشان کرد: ۱۵ پروژه نیز به طور خاص در راستای تامین آب روستایی به بهره‌برداری رسیده است.

وی در پایان یادآور شد: این شرکت هم اکنون به ۴۳ شهر و ۵۳۲ روستای استان خدمات آبرسانی ارائه می‌دهد.

