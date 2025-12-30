برخورد قاطع با صیدغیرمجاز در دریاچه سد سلمان فارسی قیروکارزین

به گزارش ایلنا، عباس قائدی گفت: در جریان این اقدام، ده‌ها قطعه ماهی و ده‌ها متر تور و ادوات غیرمجاز صید از متخلفان کشف و ضبط شد.

قائدی با بیان اینکه این پایش توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین انجام شد، افزود: نیروهای یگان حفاظت با حضور میدانی و کنترل مستمر محدوده دریاچه سد سلمان فارسی، فعالیت افراد متخلف در حوزه صید غیرمجاز را شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی انجام دادند.

وی ادامه داد: در این عملیات، مقادیر قابل توجهی ماهی صیدشده به همراه تورهای غیرمجاز و سایر ادوات صید کشف شد که پس از جمع‌آوری، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت.

قائدی تصریح کرد: پایش مستمر زیستگاه‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، با هدف صیانت از حقوق نسل‌های آینده و حفاظت از سرمایه‌های ملی، با جدیت ادامه دارد و یگان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اجازه تعرض به منابع طبیعی و محیط زیستی را نخواهد داد.

