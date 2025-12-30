برخورد قاطع با صیدغیرمجاز در دریاچه سد سلمان فارسی قیروکارزین
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین از اجرای عملیات پایش هدفمند زیستگاه دریاچه سد سلمان فارسی قیروکارزین با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید خبرداد.
به گزارش ایلنا، عباس قائدی گفت: در جریان این اقدام، دهها قطعه ماهی و دهها متر تور و ادوات غیرمجاز صید از متخلفان کشف و ضبط شد.
قائدی با بیان اینکه این پایش توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین انجام شد، افزود: نیروهای یگان حفاظت با حضور میدانی و کنترل مستمر محدوده دریاچه سد سلمان فارسی، فعالیت افراد متخلف در حوزه صید غیرمجاز را شناسایی و با آنها برخورد قانونی انجام دادند.
وی ادامه داد: در این عملیات، مقادیر قابل توجهی ماهی صیدشده به همراه تورهای غیرمجاز و سایر ادوات صید کشف شد که پس از جمعآوری، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات، اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت.
قائدی تصریح کرد: پایش مستمر زیستگاهها و برخورد قاطع با متخلفان، با هدف صیانت از حقوق نسلهای آینده و حفاظت از سرمایههای ملی، با جدیت ادامه دارد و یگان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای مرتبط، اجازه تعرض به منابع طبیعی و محیط زیستی را نخواهد داد.