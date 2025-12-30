خبرگزاری کار ایران
در جاده فیروزآباد_شیراز رخ داد؛

تصادف رخ‌به‌رخ پژو ۴۰۵ و پراید ۹ مصدوم به همراه داشت

تصادف رخ‌به‌رخ پژو ۴۰۵ و پراید ۹ مصدوم به همراه داشت
کد خبر : 1735056
لینک کوتاه کپی شد.

تصادف رخ‌به‌رخ پژو ۴۰۵ و پراید در جاده فیروزآباد_شیراز ۹ مصدوم به همراه داشت.

به گزارش ایلنا، رئیس جمعیت هلال‌احمر فیروزآباد گفت: تصادف رخ‌به‌رخ دو خودرو سواری پژو ۴۰۵ و پراید در جاده فیروزآباد به شیراز، ۹ مصدوم برجای گذاشت.

 سید سجاد فالی افزود: ساعت ۲۲:۳۳ دوشنبه ۸ دی‌ماه، گزارشی از اورژانس مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ پژو ۴۰۵ و پراید در کیلومتر ۱۰ جاده فیروزآباد-شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

فالی در ادامه گفت: این حادثه ۳ مصدوم زن و ۶ مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، به انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را تحویل عوامل اورژانس دادند.

 

 

