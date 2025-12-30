خبرگزاری کار ایران
دبیر ستاد انتخابات استان تأکید کرد؛

۹۵ هزار عامل اجرایی آماده برگزاری انتخابات در فارس

دبیر ستاد انتخابات استان فارس بر اهمیت برگزاری انتخابات سالم، صیانت از رأی مردم و اجرای صحیح نخستین انتخابات تمام‌الکترونیک در دولت چهاردهم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سید کمال علوی  در جمع معاونان سیاسی، بخشداران و کارشناسان انتخابات و فناوری فرمانداری‌های شهرستان های شیراز، سروستان، کوار، خرامه و زرقان با اشاره به تقسیم استان فارس به هفت منطقه آموزشی انتخاباتی افزود: به پیشنهاد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی  و رییس ستاد انتخابات استان  فارس، به هفت منطقه با اشتراکات انتخاباتی تقسیم شده است، تا آموزش‌ها متناسب با حوزه‌های انتخابیه باشد. 

وی ادامه داد: پنجمین منطقه شامل شیراز، زرقان، کوار، سروستان و خرامه بر اساس مشترکات انتخاباتی و پشتیبانی‌های امنیتی و لجستیکی برگزار شد و مناطق داراب و لارستان نیز طی روزهای آینده تکمیل خواهند شد.

علوی با تأکید بر اهمیت تسلط بر قانون و توانمندسازی مجریان انتخابات تصریح کرد: برگزاری انتخابات سالم یکی از وظایف اصلی وزارت کشور است و قضاوت‌ها درباره عملکرد فرمانداران و بخشداران به کیفیت اجرای انتخابات وابسته خواهد بود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری  با اشاره به تجربه انتخابات های گذشته ،گفت: برای نخستین بار در دولت چهاردهم انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود که این امر سرعت، سلامت و دقت شمارش آرا را افزایش داده و صیانت از رأی مردم را تضمین می‌کند.

علوی تأکید کرد: انتخابات پیش‌رو برای نخستین بار به صورت تک‌انتخاباتی برگزار خواهد شد,(هرچند که در بعضی از نقاط کشور انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با آن همزمان شده) و مهم‌ترین اولویت در این مسیر، جلب مشارکت گسترده مردم است. 

وی با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای معیشتی که می‌تواند بر میزان حضور مردم اثرگذار باشد، خاطرنشان ساخت که مسئولیت اصلی مجریان، تقویت اعتماد عمومی و پایبندی به اصل بی‌طرفی در تمامی مراحل برگزاری انتخابات است تا زمینه تحقق انتخاباتی سالم، امن و پرشور فراهم شود.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس با اشاره به اهمیت شوراها به عنوان پل ارتباطی مردم و حاکمیت گفت: اگر شوراها شکل نگیرند ارتباط مردم با حاکمیت کاهش می‌یابد و از این رو باید برای ایجاد این پل ارتباطی تلاش کنیم و رسالت مهم ما صیانت از رأی مردم و حفظ آبروی افراد در بررسی صلاحیت‌ هاست.

علوی تأکید کرد: در قانون جدید شوراها تغییراتی ایجاد شده و بررسی صلاحیت‌ها باید مستند به دلایل قانونی باشد. حفظ کرامت و آبروی افراد اهمیت ویژه ای دارد و نباید بدون دلیل کسی رد صلاحیت شود.

وی با اشاره به اهمیت انسجام ملی پس از جنگ دوازده روزه خاطرنشان کرد: هر رأی در این دوره معادل یک موشک هایپرسونیک برای نظام است و باید با همدلی، مشارکت و تعامل سازنده میان هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی،  انتخاباتی سالم، پرشور و رقابتی را در امنیت کامل رقم بزنیم.

علوی در پایان گفت: بیش از ۹۵ هزار نفر عوامل اجرایی در استان فارس آماده برگزاری انتخابات یازدهم اردیبهشت‌ماه سال آینده هستند و وظیفه اصلی ما برگزاری انتخاباتی سالم، امن و با مشارکت بالا خواهد بود.

