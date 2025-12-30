دبیر ستاد انتخابات استان تأکید کرد؛
۹۵ هزار عامل اجرایی آماده برگزاری انتخابات در فارس
دبیر ستاد انتخابات استان فارس بر اهمیت برگزاری انتخابات سالم، صیانت از رأی مردم و اجرای صحیح نخستین انتخابات تمامالکترونیک در دولت چهاردهم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در جمع معاونان سیاسی، بخشداران و کارشناسان انتخابات و فناوری فرمانداریهای شهرستان های شیراز، سروستان، کوار، خرامه و زرقان با اشاره به تقسیم استان فارس به هفت منطقه آموزشی انتخاباتی افزود: به پیشنهاد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و رییس ستاد انتخابات استان فارس، به هفت منطقه با اشتراکات انتخاباتی تقسیم شده است، تا آموزشها متناسب با حوزههای انتخابیه باشد.
وی ادامه داد: پنجمین منطقه شامل شیراز، زرقان، کوار، سروستان و خرامه بر اساس مشترکات انتخاباتی و پشتیبانیهای امنیتی و لجستیکی برگزار شد و مناطق داراب و لارستان نیز طی روزهای آینده تکمیل خواهند شد.
علوی با تأکید بر اهمیت تسلط بر قانون و توانمندسازی مجریان انتخابات تصریح کرد: برگزاری انتخابات سالم یکی از وظایف اصلی وزارت کشور است و قضاوتها درباره عملکرد فرمانداران و بخشداران به کیفیت اجرای انتخابات وابسته خواهد بود.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری با اشاره به تجربه انتخابات های گذشته ،گفت: برای نخستین بار در دولت چهاردهم انتخابات به صورت تمامالکترونیک برگزار میشود که این امر سرعت، سلامت و دقت شمارش آرا را افزایش داده و صیانت از رأی مردم را تضمین میکند.
علوی تأکید کرد: انتخابات پیشرو برای نخستین بار به صورت تکانتخاباتی برگزار خواهد شد,(هرچند که در بعضی از نقاط کشور انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با آن همزمان شده) و مهمترین اولویت در این مسیر، جلب مشارکت گسترده مردم است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها و فشارهای معیشتی که میتواند بر میزان حضور مردم اثرگذار باشد، خاطرنشان ساخت که مسئولیت اصلی مجریان، تقویت اعتماد عمومی و پایبندی به اصل بیطرفی در تمامی مراحل برگزاری انتخابات است تا زمینه تحقق انتخاباتی سالم، امن و پرشور فراهم شود.
دبیر ستاد انتخابات استان فارس با اشاره به اهمیت شوراها به عنوان پل ارتباطی مردم و حاکمیت گفت: اگر شوراها شکل نگیرند ارتباط مردم با حاکمیت کاهش مییابد و از این رو باید برای ایجاد این پل ارتباطی تلاش کنیم و رسالت مهم ما صیانت از رأی مردم و حفظ آبروی افراد در بررسی صلاحیت هاست.
علوی تأکید کرد: در قانون جدید شوراها تغییراتی ایجاد شده و بررسی صلاحیتها باید مستند به دلایل قانونی باشد. حفظ کرامت و آبروی افراد اهمیت ویژه ای دارد و نباید بدون دلیل کسی رد صلاحیت شود.
وی با اشاره به اهمیت انسجام ملی پس از جنگ دوازده روزه خاطرنشان کرد: هر رأی در این دوره معادل یک موشک هایپرسونیک برای نظام است و باید با همدلی، مشارکت و تعامل سازنده میان هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی، انتخاباتی سالم، پرشور و رقابتی را در امنیت کامل رقم بزنیم.
علوی در پایان گفت: بیش از ۹۵ هزار نفر عوامل اجرایی در استان فارس آماده برگزاری انتخابات یازدهم اردیبهشتماه سال آینده هستند و وظیفه اصلی ما برگزاری انتخاباتی سالم، امن و با مشارکت بالا خواهد بود.