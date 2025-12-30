بارش برف مدارس مناطق روستایی بروجرد را تعطیل کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه بروجرد، در پی نفوذ توده هوای سرد به جو استان لرستان و تشدید بارش برف در مناطق روستایی این شهرستان، با هدف حفظ ایمنی دانش‌آموزان، کلیه مدارس مناطق روستایی بروجرد روز سه شنبه تعطیل شد.

بر اساس این گزارش، این تعطیلی شامل مدارس تحت پوشش آموزش‌وپرورش شهرستان بروجرد و همچنین مدارس بخش اشترینان بوده و تصمیم‌گیری در این خصوص با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و با توجه به شرایط نامساعد جوی صورت گرفته است.

این تعطیلی صرفاً مربوط به روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده و در صورت تداوم شرایط جوی، اطلاعیه‌های بعدی متعاقباً از سوی مراجع رسمی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/