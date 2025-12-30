خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاد مدیریت بحران استانداری اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان زنجان روز سه‌شنبه 9 دی ماه / مدارس متوسطه شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود غیرحضوری هستند

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان زنجان روز سه‌شنبه 9 دی ماه / مدارس متوسطه شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود غیرحضوری هستند
کد خبر : 1734966
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد مدیریت بحران استانداری زنجان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه با بارش برف و برودت هوا، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان در نوبت صبح روز سه‌شنبه 9 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، همچنین بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری زنجان فعالیت آموزشی مدارس متوسطه دوره اول و دوم تنها در شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود در نوبت صبح روز سه‌شنبه 9 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد انجام می‌شود.

ستاد مدیریت بحران استانداری زنجان در اطلاعیه خود اعلام کرده است که این تصمیمات با توجه به بارش برف و احتمال یخبندان و انسداد مسیرهای مواصلاتی، بنا به پیشنهاد اداره‌کل آموزش و پرورش و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار زنجان، اتخاذ شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی