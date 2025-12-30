ستاد مدیریت بحران استانداری اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان زنجان روز سهشنبه 9 دی ماه / مدارس متوسطه شهرستانهای ماهنشان و ایجرود غیرحضوری هستند
ستاد مدیریت بحران استانداری زنجان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه با بارش برف و برودت هوا، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان در نوبت صبح روز سهشنبه 9 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، همچنین بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری زنجان فعالیت آموزشی مدارس متوسطه دوره اول و دوم تنها در شهرستانهای ماهنشان و ایجرود در نوبت صبح روز سهشنبه 9 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و آموزشها در بستر سامانه شاد انجام میشود.
ستاد مدیریت بحران استانداری زنجان در اطلاعیه خود اعلام کرده است که این تصمیمات با توجه به بارش برف و احتمال یخبندان و انسداد مسیرهای مواصلاتی، بنا به پیشنهاد ادارهکل آموزش و پرورش و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار زنجان، اتخاذ شده است.