به گزارش ایلنا از اصفهان، تصمیم مذکور به دلیل بارش برف روز گذشته و یخبندان معابر در شهرستان های یاد شده اتخاذ شده است.

همچنین کلیه آزمون‌های داخلی دی‌ماه دانش‌آموزان این شهرستان‌ها لغو و برگزاری آن‌ها به زمان دیگری که با تشخیص مدیر مدرسه تعیین خواهد شد، موکول می‌شود.

شهرستان های فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار، فریدن و چادگان به ترتیب در ۱۸۵، ۱۸۰، ۱۶۵، ۱۵۰ و ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند.

