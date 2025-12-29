فعالیت مدارس چند شهرستان اصفهان فردا سهشنبه غیرحضوری شد
فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستانهای خوانسار، فریدن، بویینمیاندشت، فریدونشهر و چادگان در پهنه غربی استان اصفهان، فردا سهشنبه بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، تصمیم مذکور به دلیل بارش برف روز گذشته و یخبندان معابر در شهرستان های یاد شده اتخاذ شده است.
همچنین کلیه آزمونهای داخلی دیماه دانشآموزان این شهرستانها لغو و برگزاری آنها به زمان دیگری که با تشخیص مدیر مدرسه تعیین خواهد شد، موکول میشود.
شهرستان های فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار، فریدن و چادگان به ترتیب در ۱۸۵، ۱۸۰، ۱۶۵، ۱۵۰ و ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند.