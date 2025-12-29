جانشین پلیس راه لرستان خبر داد؛
دو کشته و چهار مجروح در تصادف محور پلدختر–خرمآباد
جانشین پلیس راه لرستان گفت: بیمبالاتی راننده کامیون ایسوزو ناشی از عدم توجه به جلو، عامل اصلی تصادف مرگبار در محور پلدختر–خرمآباد بود که در پی آن ۲ نفر جان باختند و چهار نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ غلامحسین قبادی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف بین یک دستگاه کامیون ایسوزو و یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور پلدختر به خرمآباد، بلافاصله تیمهای پلیس راه، انتظامی و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: متاسفانه در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر مجروح شدند که توسط تیمهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.
جانشین پلیس راه استان لرستان ادامه داد: بررسیهای کارشناسان پلیس راه نشان میدهد علت تامه تصادف، بیمبالاتی راننده کامیون ایسوزو ناشی ازعدم توجه به جلو بوده که منجر به تجاوز به چپ و برخورد با خودروی سواری پراید شده است.
سرهنگ قبادی با تاکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی رانندگی تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از حوادث رانندگی، حفظ توجه کامل به جلو نادیده گرفته میشود در حالیکه خستگی، استفاده از تلفن همراه یا هر عامل حواسپرتی دیگر میتواند به بهای جان انسانهای بیگناه تمام شود.