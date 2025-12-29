مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان خبر داد:
طرد 7755 تبعه خارجی غیرمجاز از استان مرکزی
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 7755 تبعه خارجی غیرمجاز از این استان طرد شدند و به کشور افغانستان بازگشتند، گفت: این آمار نشاندهنده جدیت دستگاههای مسئول در ساماندهی اتباع و کنترل ورود غیرقانونی به کشور است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا فتحآبادی به چگونگی فرایند تحویل این افراد به کشور افغانستان اشاره داشته و افزود: این افراد طرد شده بیشتر با جنسیت مرد بودهاند و از شهرستان زرندیه به مرز دوغارون واقع در شهرستان تایباد از توابع استان خراسان رضوی برای انتقال به کشور افغانستان، تحویل شدند.
وی به آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: آمار دقیقی از ورود غیرقانونی اتباع خارجی در دست نیست، چرا که این افراد بدون ثبت رسمی وارد کشور میشوند و امکان ارائه عدد مشخص وجود ندارد. اما به طور نسبی میتوان عنوان کرد حدود 10 تا 15 درصد مجدد به ایران بازگشتهاند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان مرکزی اظهار داشت: اکنون در این استان و در شهرستان ساوه 26 هزار و 923 نفر با ضریب جمعیتی 10 درصد، در شهرستان اراک 9247 نفر با ضریب جمعیتی 2 درصد و در شهرستان دلیجان 1142 نفر با ضریب جمعیتی 20 درصد، اتباع خارجی مجوزدار سکونت دارند.
فتحآبادی بر ساماندهی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز ضروری است. بر این اساس همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی در این زمینه تداوم دارد و در این راستا برنامهریزی برای کنترل ورود و خروج اتباع در دستور کار قرار گرفته است.
وی به پیامدهایی که حضور اتباع مجاز در استان مرکزی میتواند به همراه داشته باشد اشاره کرده و بیان داشت: حضور اتباع خارجی مجاز در استان مرکزی میتواند در صورت مدیریت صحیح به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند، اما ورود غیرقانونی آنان مشکلاتی در حوزه خدماترسانی و برنامهریزی شهری ایجاد میکند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان مرکزی تأکید کرد: این استان در ساماندهی و جمعآوری اتباع غیرمجاز، معین استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان و لرستان است. در این رابطه اتباع غیرمجاز دستگیر شده از این استانها در اردوگاه ابراهیمآباد اراک، جمعآوری شده و در نهایت انگشت شماری و احراز هویت میشوند.