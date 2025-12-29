خبرگزاری کار ایران
مدیرکل استاندارد استان مرکزی:

ایستگاه سنجش کیفیت هوای اراک با استاندارد ملی 10017 پایش شد

مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: ایستگاه پایش کیفی هوای شهر اراک با حضور کارشناسان اداره‌کل استاندارد، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و کارشناس معتمد مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت و میزان انطباق عملکرد آن با استاندارد ملی شماره 10017 بررسی شد.

به گزارش ایلنا، محمود نصراللهی به حضور کارشناس معتمد از سوی تهران و فرایند چگونگی انتخاب ایستگاه پایلوت در یک فرایند تصادفی اشاره داشته و افزود: کارشناس معتمد از سازمان ملی استاندارد کشور برای این پایش اعزام و به صورت تصادفی ایستگاه سنجش خیابان میرزای شیرازی اراک انتخاب شد.

وی به اقدامات انجام شده از سوی تیم اعزامی در راستای ارزیابی این ایستگاه اشاره کرده و ادامه داد: تجهیزات اندازه‌گیری و آنالایزرهای پایش آلاینده‌ها، فرایند کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش، نحوه راهبری و نگهداری و ثبت داده‌ها با همکاری کارشناسان محیط‌زیست در این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی بررسی داده‌های خروجی ایستگاه فوق اشاره کرده و اظهار داشت: داده‌های خروجی ایستگاه سنجش خیابان میرزای شیرازی اراک از نظر دقت اندازه‌گیری و صحت اطلاعات پایش کیفیت هوا بررسی شده و در این راستا نکات فنی لازم برای بهبود عملکرد ایستگاه به بهره‌بردار اعلام شد.

نصراللهی به دستاوردهایی که همکاری میان دستگاه‌های اجرایی در راستای کیفیت پایش آلاینده‌های هوا در پی دارد اشاره داشته و تصریح کرد: تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی از جمله ادارات کل حفاظت محیط‌زیست و استاندارد، نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت پایش آلاینده‌های هوا و حفظ سلامت عمومی شهروندان دارد.

