جاده دلگان به زهکلوت در پی وقوع سیلاب مسدود شد

به گزارش ایلنا، حجت بامری شدت جریان سیلاب و احتمال آسیب به بستر راه‌ها در شهرستان دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان اشاره داشته و افزود: عوامل راهداری در محل حضور دارند و وضعیت محور این مواصلاتی به صورت مستمر در حال پایش است. بازگشایی مسیر دلگان - زهکلوت پس از ایمن‌سازی کامل انجام خواهد شد.

وی بر ضرورت توجه شهروندان و رانندگان به هشدارهای ایمنی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود از تردد در جاده‌های مسدود و مسیرهای فرعی منتهی به رودخانه‌ها خودداری کرده و به هیچ عنوان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و بسترهای سیلابی توقف یا اتراق نکنند.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دلگان در جنوب استان سیستان و بلوچستان در این رابطه اظهار داشت: با توجه به ناپایداری شرایط جوی، رعایت هشدارهای صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی مسئول ضروری بوده و هرگونه بی‌توجهی می‌تواند موجب بروز خسارات جانی و مالی شود.

هماهنگی‌های لازم برای مقابله با حوادث احتمالی انجام شده است

فرماندار شهرستان دلگان نیز روز گذشته از آمادگی ستاد مدیریت بحران این شهرستان با توجه به هشدارهای صادر شده از سوی هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 7 و 8 دی ماه خبر داد و در این خصوص گفت: رعایت نکات ایمنی و خودداری از سفرهای غیرضروری بسیار مورد تأکید قرار دارد.

عبدالغفور حسینی افزود: دلگان در مسیر روان‌آب‌های بالادست قرار دارد. با توجه به احتمال افزایش دِبی رودخانه‌های منتهی به شهرستان و ورودی تالاب جازموریان به تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی ابلاغ شده تا در آمادگی کامل قرار داشته باشند. هماهنگی‌های لازم برای مقابله با حوادث احتمالی انجام شده است.

انتهای پیام/