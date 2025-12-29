خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کار استان خبر داد:

رشد چشمگیر ثبت‌نام در سی‌وهفتمین دوره جشنواره امتنان استان مرکزی

رشد چشمگیر ثبت‌نام در سی‌وهفتمین دوره جشنواره امتنان استان مرکزی
کد خبر : 1734850
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: 1068 کارگر و گروه کار در سی‌وهفتمین دوره جشنواره انتخاب کارگر و گروه کار نمونه این استان تحت عنوان جشنواره امتنان ثبت‌نام کردند. خوشبختانه این روند رو به رشد و امیدوارکننده است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: تاکنون 990 نفر از کارگران و 78 گروه کار از شهرستان‌های مختلف استان در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. این استقبال نشان‌دهنده انگیزه بالای جامعه کارگری استان برای حضور در فرآیند انتخاب نمونه‌ها است.

وی به رشد چشمگیر ثبت‌نام‌ها اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌ شده، شهرستان‌های ساوه، اراک، شازند و محلات بیشترین تعداد ثبت‌نام را به خود اختصاص داده‌اند. درصد تحقق ثبت‌نام در برخی شهرستان‌ها از مرز 90 درصد نیز عبور کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: ثبت‌نام این جشنواره از 17 آذر ماه آغاز و تا 18 دی ماه سال جاری ادامه دارد. امید است تا پایان مهلت در نظر گرفته شده، شاهد حضور حداکثری کارگران و گروه‌های کار در این جشنواره باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی