به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: تاکنون 990 نفر از کارگران و 78 گروه کار از شهرستان‌های مختلف استان در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. این استقبال نشان‌دهنده انگیزه بالای جامعه کارگری استان برای حضور در فرآیند انتخاب نمونه‌ها است.

وی به رشد چشمگیر ثبت‌نام‌ها اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌ شده، شهرستان‌های ساوه، اراک، شازند و محلات بیشترین تعداد ثبت‌نام را به خود اختصاص داده‌اند. درصد تحقق ثبت‌نام در برخی شهرستان‌ها از مرز 90 درصد نیز عبور کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: ثبت‌نام این جشنواره از 17 آذر ماه آغاز و تا 18 دی ماه سال جاری ادامه دارد. امید است تا پایان مهلت در نظر گرفته شده، شاهد حضور حداکثری کارگران و گروه‌های کار در این جشنواره باشیم.

انتهای پیام/