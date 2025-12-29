خبرگزاری کار ایران
فعالیت شبانه‌روزی نیروهای خدمات‌شهری تبریز برای مدیریت بارش‌های زمستانی

کد خبر : 1734844
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز از فعالیت مستمر و شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری برای مدیریت بارش‌های زمستانی و تسهیل در تردد شهروندان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب انصاری با اعلام این خبر گفت: تمامی تجهیزات و ماشین‌آلات زمستانی شهرداری تبریز از ظهر روز گذشته و در پی پیش‌بینی‌های اداره کل هواشناسی، در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و پیش از آغاز بارش‌ها، عملیات پیش‌پاشش محلول یخ‌زدا در معابر اصلی و حساس شهر انجام شد.

وی افزود: نیروهای خدمات شهری در مناطق دهگانه شهرداری تبریز از قبل از شروع بارش برف و باران، اقدامات پیشگیرانه لازم را آغاز کرده و با تلاش بی‌وقفه، عملیات مدیریت بارش‌های زمستانی را تا صبح امروز ادامه دادند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز با اشاره به اقدامات تکمیلی اظهار داشت: یخ‌زدایی معابر فرعی و تسهیل تردد شهروندان به‌صورت شبانه و با تلاش مستمر عوامل خدمات شهری مناطق دهگانه انجام شد تا شهروندان با کمترین مشکل تردد کنند.

انصاری در ادامه خاطرنشان کرد: از شهروندان انتظار می‌رود با پرهیز از ترددهای غیرضروری در زمان بارش‌ها، زمینه تسریع در عملیات زمستانی نیروهای خدمات شهری را فراهم کنند؛ همکاری شهروندان در طول فصل زمستان نقش مؤثری در افزایش ایمنی معابر دارد.

وی همچنین از شهروندان خواست با استفاده از تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ و لاستیک‌های مناسب فصل زمستان، به روان‌تر شدن عملیات بازگشایی و ایمن‌سازی معابر کمک کنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز در پایان تأکید کرد: با همراهی و تعامل مثبت شهروندان و مدیریت شهری، می‌توان زمستانی ایمن، آرام و بدون دغدغه را برای تمامی ساکنان تبریز رقم زد.

