خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فارس آماده میزبانی ایمن و شایسته از گردشگران نوروزی است

فارس آماده میزبانی ایمن و شایسته از گردشگران نوروزی است
کد خبر : 1734836
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور عالی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی، هر ساله میزبان میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی است و تحقق میزبانی شایسته، حاصل هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان است.

به گزارش ایلنا، همت محمدی در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با تأکید بر جایگاه ملی فارس در گردشگری کشور با اشاره به اینکه ریاست ستاد خدمات سفر در سطح ملی بر عهده معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی است و در استان‌ها استانداران این مسئولیت را بر عهده دارند، افزود: دبیری ستاد خدمات سفر استان فارس به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واگذار شده و پیگیری مصوبات، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها از وظایف اصلی این دبیرخانه است.

مشاور عالی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه جلسات مقدماتی ستاد خدمات سفر از آذرماه آغاز شده است، اظهار کرد: با توجه به تقارن نوروز با عید سعید فطر، پیش‌بینی می‌شود میزان ورود گردشگران به استان فارس در نوروز پیشِ‌رو افزایش قابل توجهی داشته باشد، از این رو برنامه‌ریزی‌ها با حساسیت و دقت بیشتری انجام شده است. در همین راستا، از فرمانداران سراسر استان درخواست شده جلسات ستاد خدمات سفر را در شهرستان‌ها برگزار و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه استان ارسال کنند.

محمدی به آمار قابل توجه بازدید از اماکن تاریخی استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مجموعه جهانی تخت‌جمشید با حدود ۵۰۰ هزار بازدیدکننده رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد و پس از آن حافظیه و سعدیه نیز در جمع اماکن پربازدید ملی قرار گرفتند. این حجم بالای استقبال، در کنار فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی، نیازمند مدیریت دقیق و پیش‌بینی‌های ایمنی است تا از بروز آسیب به آثار تاریخی و مخاطرات احتمالی برای بازدیدکنندگان جلوگیری شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: برای برگزاری مراسم تحویل سال در اماکن شاخصی همچون تخت‌جمشید و حافظیه، حضور و همراهی اورژانس، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها ضروری است. همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی همزمان در نقاط مختلف شهر شیراز می‌تواند به توزیع جمعیت و کاهش فشار بر این اماکن کمک کند.

مشاور عالی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس برای همکاری رسانه‌ای خبر داد و گفت: تولید و تأمین محتوای گردشگری برای شبکه‌های صداوسیما و رسانه‌های دیجیتال در دستور کار قرار دارد و کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آماده معرفی ظرفیت‌های استان هستند.

محمدی  در پایان به برنامه راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ مرکزی اماکن فرهنگی‌ـ‌تاریخی فارس اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری شهرداری شیراز و استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مهمی در پایش، حفاظت و مدیریت بهتر اماکن تاریخی استان ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی