فارس آماده میزبانی ایمن و شایسته از گردشگران نوروزی است

به گزارش ایلنا، همت محمدی در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با تأکید بر جایگاه ملی فارس در گردشگری کشور با اشاره به اینکه ریاست ستاد خدمات سفر در سطح ملی بر عهده معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی است و در استان‌ها استانداران این مسئولیت را بر عهده دارند، افزود: دبیری ستاد خدمات سفر استان فارس به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واگذار شده و پیگیری مصوبات، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها از وظایف اصلی این دبیرخانه است.

مشاور عالی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه جلسات مقدماتی ستاد خدمات سفر از آذرماه آغاز شده است، اظهار کرد: با توجه به تقارن نوروز با عید سعید فطر، پیش‌بینی می‌شود میزان ورود گردشگران به استان فارس در نوروز پیشِ‌رو افزایش قابل توجهی داشته باشد، از این رو برنامه‌ریزی‌ها با حساسیت و دقت بیشتری انجام شده است. در همین راستا، از فرمانداران سراسر استان درخواست شده جلسات ستاد خدمات سفر را در شهرستان‌ها برگزار و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه استان ارسال کنند.

محمدی به آمار قابل توجه بازدید از اماکن تاریخی استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مجموعه جهانی تخت‌جمشید با حدود ۵۰۰ هزار بازدیدکننده رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد و پس از آن حافظیه و سعدیه نیز در جمع اماکن پربازدید ملی قرار گرفتند. این حجم بالای استقبال، در کنار فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی، نیازمند مدیریت دقیق و پیش‌بینی‌های ایمنی است تا از بروز آسیب به آثار تاریخی و مخاطرات احتمالی برای بازدیدکنندگان جلوگیری شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: برای برگزاری مراسم تحویل سال در اماکن شاخصی همچون تخت‌جمشید و حافظیه، حضور و همراهی اورژانس، آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها ضروری است. همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی همزمان در نقاط مختلف شهر شیراز می‌تواند به توزیع جمعیت و کاهش فشار بر این اماکن کمک کند.

مشاور عالی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس برای همکاری رسانه‌ای خبر داد و گفت: تولید و تأمین محتوای گردشگری برای شبکه‌های صداوسیما و رسانه‌های دیجیتال در دستور کار قرار دارد و کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آماده معرفی ظرفیت‌های استان هستند.

محمدی در پایان به برنامه راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ مرکزی اماکن فرهنگی‌ـ‌تاریخی فارس اشاره کرد و افزود: این طرح با همکاری شهرداری شیراز و استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مهمی در پایش، حفاظت و مدیریت بهتر اماکن تاریخی استان ایفا خواهد کرد.

