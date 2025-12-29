خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان خبر داد:

آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در استان مرکزی با رشد 84 درصدی همراه است

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان مرکزی گفت: عملکرد آموزشی گروه‌های هدف این اداره‌کل در 9 ماهه نخست سال سال جاری، با رشد 84 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. در این بازه زمانی بیش از 2 میلیون و 284 هزار و 955 نفرساعت، آموزش در مراکز دولتی استان مرکزی ارائه شده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستمی افزود: از مجموع آموزش‌های انجام شده، 565 هزار و 558 نفر از متقاضیان مهارت‌آموزی، 3084 نفر از معتادان بهبودیافته، 359 هزار و 13 نفر از شاغلان بخش‌های اقتصادی و 154 هزار و 196 نفر از سربازان وظیفه تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در سایر گروه‌های هدف نیز 140 هزار و 883 زن خانه‌دار، 110 هزار و 280 دانشجو، 348 هزار و 558 دانش‌آموز و 27 هزار و 831 زندانی از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند شده‌اند. مجموع این آمار رشد 71 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان مرکزی اظهار داشت: در بخش‌های خاص نیز 12 هزار و 148 نفر از پناهندگان و اتباع خارجی، 12 هزار و 154 نفر از آسیب‌دیدگان اجتماعی، 64 هزار و 743 نفر از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و 12 هزار و 210 نفر از افراد دارای معلولیت آموزش دیده‌اند.

رستمی تصریح کرد: همچنین در این دوره از آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در استان مرکزی، 10 هزار و 849 دانش‌آموز مناطق روستایی، 76 هزار و 311 فارغ‌التحصیل دانشگاهی، 11 هزار و 954 مشمول بیمه بیکاری و 33 هزار و 803 زن سرپرست خانوار دوره‌های مهارتی را گذرانده‌اند.

وی به آموزش‌های ارائه شده در راستای حوزه‌های نوین اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در حوزه‌های نوین نیز 86 هزار و 847 نفر در زمینه مهارت‌های هوشمند، دیجیتال و صنایع خلاق آموزش دیده‌اند که بیانگر گسترش چشمگیر آموزش‌های فناورانه در استان است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان مرکزی تأکید کرد: تحقق این میزان رشد، نتیجه تلاش مربیان، همکاری دستگاه‌های اجرایی و استقبال شهروندان از آموزش‌های مهارتی است. برنامه‌های این اداره‌کل تا پایان سال با هدف افزایش اشتغال‌پذیری اقشار مختلف جامعه ادامه می‌یابد.

