مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛
فعالیت موج دوم سامانه بارشی در همه نقاط لرستان/ بارش برف و کاهش دما
مدیرکل هواشناسی لرستان از فعالیت موج دوم سامانه بارشی در همه نقاط استان همراه با بارش برف و کاهش دما خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهروز مرادپور روز دوشنبه هشتم دیماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس نقشه و مدلهای هواشناسی طی امروز علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید در برخی نقاط استان بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و در مناطق سردسیر رگبار برف پیش بینی میشود.
وی افزود: بنابراین از امشب تا ظهر فردا با فعالیت موج دوم سامانه بارشی در همه نقاط استان رگبار باران، گاهی رعدوبرق، در شهرهای سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و گردنهها بارش برف قابل انتظار است.
مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: در این بازههای زمانی و پیرو هشدار سطح نارنجی صادره، این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، انسداد برخی نقاط و راههای روستایی، ریزش کوه، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازهها و خطر سقوط اشیا همراه خواهد بود.
مرادپور ادامه داد: سامانه بارشی بعدازظهر سه شنبه از روی جو منطقه خارج میشود و طی روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری پوشش ابر و وزش باد پدیدههای غالب آسمان منطقه میباشد همچنین طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه کاهش خواهند یافت که مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.
وی گفت: با فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان بیشترین میزان بارندگی در شول آباد با ۳۶.۴ میلیمتر و کمترین میزان در سیلاخور با ۰.۵ میلیمتر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان با بیان اینکه میانگین بارندگی در استان ۸.۵ میلیمتر ثبت شده است افزود: طی این مدت در خرم آباد ۲.۲میلیمتر، بروجرد ۰.۹، کوهدشت ۱.۱، الیگودرز ۳.۹، پلدختر ۱.۶، دورود ۱۴.۱، ازنا ۱۲.۸، رومشکان یک، سراب دوره ۲.۹، ایمان آباد ۴.۹، سپیددشت ۳۲.۸ و ریمله ۵.۲ میلیمتر بارندگی ثبت شد.