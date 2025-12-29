خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان مرکزی خبر داد:

مرگ یک نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شازند

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: مردی 50 ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از کرسی ذغالی، در جاده قره‌کهریز نرسیده به روستای گوشه شهرستان شازند جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: این حادثه داخل یک خانه‌باغ رخ داده و پس از اعلام مأموریت به سامانه اورژانس 115، بلافاصله عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند. با حضور کارشناسان فوریت‌ پزشکی در صحنه، مشخص شد فرد مذکور پیش از رسیدن نیروهای اورژانس فوت کرده است.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر خطرات جدی استفاده از وسایل گرمایشی بدون رعایت استانداردهای مورد نظر در فضاهای بسته تأکید کرده ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود با رعایت اصول ایمنی و تأمین تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

