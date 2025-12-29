آغاز اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در محورهای گیلان
رئیس پلیس راه گیلان از آغاز اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در محورهای برون شهری خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری گفت: در پی گزارشها و مطالبات مردمی، طرح انضباط بخشی ترافیکی با هدف ارتقای نظم و امنیت عبور و مرور و پیشگیری از حوادث رانندگی در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح با تخلفاتی از قبیل ایجاد انواع آلودگی صوتی با اگزوزهای غیرمجاز و ضبطهای صوتی ناهنجار، کورسهای شبانه، دور دور، حرکات نمایشی و انواع تغییر وضعیت در وسیله نقلیه که بعضا منجر به بروز تصادفات و خسارات مالی و جانی میشود، برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.
رئیس پلیس راه گیلان با تاکید بر همکاری همه جانبه پلیس راه با سایر پلیسهای تخصصی و مراجع قضایی، گفت: اجرای این طرح در محورهای حادثه خیز و نقاطی که وقوع این گونه تخلفات در آنها شایع است، به صورت مستمر و هدفمند دنبال خواهد شد.
سرهنگ جاور صفاری با اشاره به این که انتظار میرود رانندگان با رعایت قوانین و مقررات پلیس را در تحقق این هدف همراهی کنند، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که بخواهند با رفتارهای پرخطر، آرامش و امنیت شهروندان را مختل کنند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.