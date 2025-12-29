خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در محور‌های گیلان

آغاز اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در محور‌های گیلان
کد خبر : 1734765
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه گیلان از آغاز اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در محور‌های برون شهری خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری گفت: در پی گزارش‌ها و مطالبات مردمی، طرح انضباط بخشی ترافیکی با هدف ارتقای نظم و امنیت عبور و مرور و پیشگیری از حوادث رانندگی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح با تخلفاتی از قبیل ایجاد انواع آلودگی صوتی با اگزوز‌های غیرمجاز و ضبط‌های صوتی ناهنجار، کورس‌های شبانه، دور دور، حرکات نمایشی و انواع تغییر وضعیت در وسیله نقلیه که بعضا منجر به بروز تصادفات و خسارات مالی و جانی می‌شود، برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس پلیس راه گیلان با تاکید بر همکاری همه جانبه پلیس راه با سایر پلیس‌های تخصصی و مراجع قضایی، گفت: اجرای این طرح در محور‌های حادثه خیز و نقاطی که وقوع این گونه تخلفات در آن‌ها شایع است، به صورت مستمر و هدفمند دنبال خواهد شد.

سرهنگ جاور صفاری با اشاره به این که انتظار می‌رود رانندگان با رعایت قوانین و مقررات پلیس را در تحقق این هدف همراهی کنند، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که بخواهند با رفتار‌های پرخطر، آرامش و امنیت شهروندان را مختل کنند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی