دستگیری ۶ سارق حرفه‌ای و کشف ۱۷ فقره سرقت در هندیجان
فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان از دستگیری ۶ نفر سارق حرفه‌ای و کشف ۱۷ فقره انواع سرقت در اجرای طرح امنیت محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ فرج سودانی، گفت: در راستای پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز، طرح امنیت محله‌محور با مشارکت پلیس‌های تخصصی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح ضربتی، مأموران انتظامی موفق شدند ۶ سارق سابقه‌دار را در مخفیگاه‌هایشان شناسایی و دستگیر کنند که این افراد در تحقیقات فنی و تخصصی به ارتکاب ۱۷ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی هندیجان با اشاره به دستاوردهای دیگر این طرح خاطرنشان کرد: در روند اجرای این عملیات، ۲ قبضه سلاح جنگی نیز از متهمان کشف و ضبط شد.

سرهنگ سودانی در پایان با تأکید بر اینکه تحقق امنیت مطلوب بدون مشارکت و همراهی شهروندان امکان‌پذیر نیست، ضمن قدردانی از همکاری مردم در تأمین امنیت، از آنان خواست هشدارها و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

