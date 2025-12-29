خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست آتش‌نشانی قزوین خبر داد؛

مرگ کودک اتباع در اثر مسمومیت با گاز CO

مرگ کودک اتباع در اثر مسمومیت با گاز CO
کد خبر : 1734754
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی قزوین گفت: مسمومیت با گاز CO منجر به فوت کودک 4 ساله اتباع در قزوین شد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، حسام‌الدین حق‌شناس در این ارتباط گفت: حادثه‌ای تلخ در پی انتشار گاز مونوکسید کربن (CO) منجر به فوت یک کودک 4 ساله از اتباع خارجی شد.

وی افزود: این حادثه در یک واحد مسکونی واقع در خیابان امام خمینی(ره)، کوچه دمیرچلی رخ داد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، عوامل عملیاتی ایستگاه شماره 11 آتش‌نشانی قزوین به محل اعزام شدند.

سرپرست آتش‌نشانی قزوین گفت: پس از حضور نیروهای امدادی و بررسی‌های اولیه، مشخص شد کودک به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده است. اقدامات ایمن‌سازی محل انجام و موضوع جهت بررسی‌های تکمیلی به عوامل ذی‌ربط ارجاع شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی