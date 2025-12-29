سرپرست آتشنشانی قزوین خبر داد؛
مرگ کودک اتباع در اثر مسمومیت با گاز CO
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدماتایمنی قزوین گفت: مسمومیت با گاز CO منجر به فوت کودک 4 ساله اتباع در قزوین شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسامالدین حقشناس در این ارتباط گفت: حادثهای تلخ در پی انتشار گاز مونوکسید کربن (CO) منجر به فوت یک کودک 4 ساله از اتباع خارجی شد.
وی افزود: این حادثه در یک واحد مسکونی واقع در خیابان امام خمینی(ره)، کوچه دمیرچلی رخ داد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، عوامل عملیاتی ایستگاه شماره 11 آتشنشانی قزوین به محل اعزام شدند.
سرپرست آتشنشانی قزوین گفت: پس از حضور نیروهای امدادی و بررسیهای اولیه، مشخص شد کودک به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده است. اقدامات ایمنسازی محل انجام و موضوع جهت بررسیهای تکمیلی به عوامل ذیربط ارجاع شد.