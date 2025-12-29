بیش از ۲۶۰ راه روستایی استان کردستان بازگشایی شد

به گزارش ایلنا، رامین محمودی اظهار کرد: با توجه به بارش سنگین برف کولاک در نواحی غربی استان راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای شهرستان‌های بانه، سقز، مریوان و دیواندره بسته شد که تلاش راهداران برای بازگشایی این راهها از صبح امروز آغاز شد.

وی با بیان اینکه با تلاش‌های انجام شده و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات تاکنون از ۲۵۰ روستای بسته شده در شهرستان بانه راه ۱۰۵ روستا بازگشایی شد، گفت: از ۱۶۰ روستای مسدود شده در دیواندره راه ارتباطی ۹۵ روستا بازگشایی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان اضافه کرد: از ۱۲۰ روستای شهرستان سقز راه ارتباطی ۵۰ روستا و از ۳۰ روستای شهرستان مریوان نیز راه ۱۵ روستا بازگشایی شده است و تلاش راهداران برای بازگشایی سایر راههای روستایی بسته شده، ادامه دارد.

انتهای پیام/