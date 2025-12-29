خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۲۶۰ راه روستایی استان کردستان بازگشایی شد

بیش از ۲۶۰ راه روستایی استان کردستان بازگشایی شد
کد خبر : 1734751
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان گفت: با تلاش شبانه روزی راهداران راه ارتباطی ۲۶۵ روستای استان که بدلیل بارش برف و کولاک بسته شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا، رامین محمودی  اظهار کرد: با توجه به بارش سنگین برف کولاک در نواحی غربی استان راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای شهرستان‌های بانه، سقز، مریوان و دیواندره بسته شد که تلاش راهداران برای بازگشایی این راهها از صبح امروز آغاز شد.

وی با بیان اینکه با تلاش‌های انجام شده و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات تاکنون از ۲۵۰ روستای بسته شده در شهرستان بانه راه ۱۰۵ روستا بازگشایی شد، گفت: از ۱۶۰ روستای مسدود شده در دیواندره راه ارتباطی ۹۵ روستا بازگشایی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان اضافه کرد: از ۱۲۰ روستای شهرستان سقز راه ارتباطی ۵۰ روستا و از ۳۰ روستای شهرستان مریوان نیز راه ۱۵ روستا بازگشایی شده است و تلاش راهداران برای بازگشایی سایر راههای روستایی بسته شده، ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی