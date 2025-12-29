دستگیری مجلوب متواری ۵۰ میلیاردی در بهشهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اکبر قلی‌پور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره مرجوعه قضایی از اجرای احکام مدنی شهرستان بهشهر مبنی بر جلب و دستگیری مجلوب متواری و تحت تعقیب، انجام اقدامات قانونی در دستور کار پلیس قرار گرفت .

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با بررسی‌های تخصصی و اشرافیت اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و طی یک عملیات منسجم غافلگیرانه و هوشمندانه فرد مورد نظر را پس از ۲ سال متواری، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با بیان اینکه مجلوب دستگیر شده ، تاکنون بعلت عدم تعهد مالی به ۳ نفر به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال محکومیت مالی داشته است، تصریح کرد: متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

انتهای پیام/