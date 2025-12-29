دستگیری مجلوب متواری ۵۰ میلیاردی در بهشهر
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری مجلوب متواری با محکومیت مالی ۵۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اکبر قلیپور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره مرجوعه قضایی از اجرای احکام مدنی شهرستان بهشهر مبنی بر جلب و دستگیری مجلوب متواری و تحت تعقیب، انجام اقدامات قانونی در دستور کار پلیس قرار گرفت .
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با بررسیهای تخصصی و اشرافیت اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و طی یک عملیات منسجم غافلگیرانه و هوشمندانه فرد مورد نظر را پس از ۲ سال متواری، دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با بیان اینکه مجلوب دستگیر شده ، تاکنون بعلت عدم تعهد مالی به ۳ نفر به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال محکومیت مالی داشته است، تصریح کرد: متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.