سرانه فضاهای آموزشی فارس به بیش از ۸ متر مربع می‌رسد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت:در نهضت مدرسه‌سازی برای استان فارس، تعداد ۶۶۳ مدرسه با بیش از ۴۴۰۰ کلاس درس هدف‌گذاری شده که در مرحله اول بیش از ۷۰۰ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده و ۲۰۰ کلاس دیگر نیز آماده بهره‌برداری است.

به گزارش ایلنا، محمود رضایی کوچی دوشنبه ۸دی در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر استان در باشگاه فرهنگیان شماره یک شیراز، افزود: سرانه فضاهای آموزشی استان از ۶.۶ متر مربع به بیش از ۸ مترمربع افزایش می‌یابد.

رضایی اظهار کرد: رئیس جمهور در سخنان خود بارها تأکید کرده‌اند که درک عمیق از یک موضوع موجب می‌شود اهداف آن به خوبی محقق شود.

وی افزود: در ابتدای آغاز طرح نهضت مدرسه‌سازی، سرانه فضاهای آموزشی استان فارس ۶.۶ متر مربع بود و قرار است در پایان نهضت به بیش از ۸ متر مربع برسد.

رضایی ادامه داد: برای ساخت پروژه‌های تعریف شده در نهضت مدرسه‌سازی استان، حدود ۸ همت اعتبار نیاز است که با همراهی و مشارکت مالی مردم و به ویژه خیرین و تخصیص بخشی از منابع مالی دولتی، این پروژه‌ها به اتمام خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود مانند مالیات‌های نشان‌دار و پیگیری تکمیل پروژه‌های تعریف شده در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات فرهنگیان نیز گفت: در راستای حل مشکل مسکن فرهنگیان، از هر برنامه‌ای حمایت می‌کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس نیز در این گردهمایی اظهار کرد: در اجرای نهضت مدرسه‌سازی اتفاق بزرگی افتاده و استان فارس با فاصله از سایر استان‌ها پیش است.

محسن کلاری افزود: فارس استانی است که اخیراً ۳۲ ملک آن در طرح مولدسازی قرار گرفته است و این گام بسیار خوبی در تغییر کاربری املاک مازاد و ارتقای کیفیت آن‌ها محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: مدیران و روسای ادارات اگر مصمم هستند، به واسطه اولویت‌ها، برخی پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی را جابجا کنند، باید در اسرع وقت اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: احداث دانشگاه فرهنگیان در شیراز یک اتفاق بزرگ و میمونی است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.

وی با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی تاکید کرد: در اجرای نهضت مدرسه‌سازی، موضوع مردمی‌سازی بسیار مهم است و ادامه نهضت با محوریت مدیران و روسای آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

کلاری افزود: در ادامه نهضت توسعه عدالت، توجه به محتوای آموزشی، شروع خوب، چینش کلاس‌ها، روش‌های فعال تدریس، محیط‌های غنی و متنوع یادگیری و ارزشیابی پایانی پنج راهکاری است که باید در دستور کار قرار گیرند و در سفرهای شهرستان‌ها از این موارد ارزیابی خواهد شد.

وی همچنین گفت: موزه تاریخ آموزش و پرورش فارس به زودی مجدداً راه‌اندازی می‌شود و تلاش خواهیم کرد یکی از غنی‌ترین موزه‌های تعلیم و تربیت را در استان ایجاد کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: در راستای رفع مشکلات برخی فرهنگیان در بند جرائم غیرعمد که اغلب ناشی از ضمانت یا نااگاهی به قوانین است، مجموعه‌ای تشکیل و راهکارهای آزادی آن‌ها فراهم خواهد شد.

وی بر ضرورت هدایت خیرین به سمت تأمین نیازهای کنونی تأکید کرد و گفت: تلاش کنیم خیرین را به سمت خرید تجهیزات سوق دهیم و به طور شایسته از کار نیک آن‌ها تقدیر کنیم.

کلاری همچنین در پایان تاکید کرد: امتحانات باید با امنیت کامل برگزار شوند و حفظ سلامت آن بسیار مهم است؛ روسا باید همه موارد را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند.

