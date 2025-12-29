خبرگزاری کار ایران
مدیرکل انتقال خون البرز اعلام کرد:

مشارکت مستمر شهروندان البرزی، پشتوانه حیاتی مراکز درمانی استان

مدیرکل انتقال خون استان البرز با اشاره به مراجعه بیش از ۵۶ هزار نفر برای اهدای خون در سال جاری، گفت: تداوم مشارکت داوطلبانه شهروندان و افزایش اهداکنندگان مستمر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد.

به گزارش ایلنا از البرز، سیدمحمد میری، مدیرکل انتقال خون استان البرز، با اشاره به عملکرد مراکز خون‌گیری استان در سال جاری اظهار کرد: طی این مدت ۵۶ هزار و ۶۲۶ نفر از شهروندان برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد، ۴۹ هزار و ۴۹ نفر واجد شرایط بوده و موفق به اهدای خون شدند.

وی با قدردانی از همراهی و مسئولیت‌پذیری اهداکنندگان افزود: این مشارکت مؤثر، نقش مهمی در تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان داشته است، به‌طوری‌که ۲۳ هزار و ۶۵۶ نفر از اهداکنندگان، به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون البرز با تأکید بر جایگاه انسانی اهدای خون تصریح کرد: اهدای خون صرفاً یک اقدام داوطلبانه نیست، بلکه جلوه‌ای روشن از ایثار، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری شهروندان است؛ اقدامی که می‌تواند جان بیماران نیازمند، به‌ویژه بیماران خاص، مصدومان حوادث و بیماران جراحی‌شده را نجات دهد.

میری با اشاره به ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در تأمین خون سالم و کافی گفت: نقش بانوان در این حوزه بسیار حائز اهمیت است، اما نگرانی از بروز کم‌خونی پس از اهدای خون، یکی از عوامل کاهش مشارکت آنان به‌شمار می‌رود. این در حالی است که فرآیند خون‌گیری در سازمان انتقال خون، پس از معاینات دقیق پزشکی و بر اساس استانداردهای ایمنی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اهداکنندگان خون بدون هیچ چشمداشت مادی و صرفاً با هدف نجات جان دیگران، ارزشمندترین سرمایه خود را اهدا می‌کنند که این رفتار، مصداق بارز نوع‌دوستی و اخلاق اجتماعی است و در شرایط حساس درمانی، نقش حیاتی ایفا می‌کند.

مدیرکل انتقال خون البرز، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی هدفمند را از ارکان اصلی تداوم اهدای خون دانست و افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر، مشارکت رسانه‌ها و همراهی نهادهای اجرایی و اجتماعی است تا این اقدام انسانی به یک رفتار پایدار اجتماعی تبدیل شود.

میری با اشاره به ظرفیت مراکز خون‌گیری استان گفت: در حال حاضر سه مرکز فعال انتقال خون در گلشهر، مهربانو و توحید آماده ارائه خدمات به اهداکنندگان هستند و این مراکز با رعایت کامل ضوابط بهداشتی، سلامت و امنیت اهداکنندگان را در اولویت قرار داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به افزایش نیاز مراکز درمانی به خون سالم، مشارکت مستمر شهروندان اهمیت دوچندان دارد و هر واحد خون اهدایی می‌تواند نجات‌بخش زندگی یک یا چند بیمار باشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی بالای مردم استان البرز است.

