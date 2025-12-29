خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل توزیع برق آذربایجان غربی:

برق ۶۰ روستای مهاباد پس از قطعی بر اثر کولاک وصل شد

کد خبر : 1734745
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان‌غربی اعلام کرد: برق ۶۰ روستای مهاباد که به دلیل بارش شدید برف و وزش باد قطع شده بود، با تلاش ۹ تیم عملیاتی دوباره وصل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر کیامهر، در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: به علت بارش شدید برف و باران و وزش باد، برق ۶۰ روستا در بخش‌های خلیفان و مرکزی مهاباد قطع شد. وی عمده علت قطعی را پارگی سیم‌ها و شکستن تیرهای برق  عنوان کرد و  افزود: با تلاش ۹ تیم عملیاتی، برق تمامی این روستاها برقرار شد و تنها در برخی مناطق به صورت موردی اختلال گزارش می‌شود که تیم‌ها در سریع‌ترین زمان آنها را برطرف می‌کنند.

مدیرعامل توزیع برق استان تاکید کرد: پس از تامین برق مسیرهایی که با شکستگی تیر برق مواجه بودند، تیم‌ها از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و منتظر بازگشایی راه‌ها برای نصب دوباره تیرهای برق هستند.

کیامهر همچنین تصریح کرد: خسارت وارد شده به شبکه در حال ارزیابی است و تیم‌ها با استقرار در مسیرهای روستایی از جمله سیاقول، آفان، کولان، پیرمکایل و شهرک صنعتی آماده هستند تا در صورت بروز قطعی برق، سریعاً اقدام کنند.

 

