نایبرئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان مطرح کرد:
البرز؛ ظرفیت راهبردی کشور در پرورش قهرمانان ورزش جانبازان و توانیابان
نایبرئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان با تأکید بر جایگاه انسانی و جمعیتی استان البرز، این استان را یکی از محورهای آیندهساز ورزش جانبازان و توانیابان کشور دانست و بر شتاببخشی به استعدادیابی، توسعه ورزش بانوان و تقویت زیرساختها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، مژگان نصیری، در مجمع سالیانه هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان البرز با قدردانی از حمایتهای ادارهکل ورزش و جوانان استان و تلاش مجموعه مدیریتی و فنی هیئت استان، اظهار کرد: استان البرز همواره از استانهای پیشرو در ورزش جانبازان و توانیابان بوده و ورزشکاران آن با کسب عناوین ارزشمند در میادین ملی و بینالمللی، از سرمایههای افتخارآفرین کشور به شمار میروند.
وی با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران البرزی در رقابتهای جهانی و پاراآسیایی افزود: این افتخارآفرینیها حاصل سالها برنامهریزی، تلاش مستمر و حمایت مؤثر هیئت استان است و فدراسیون قدردان زحمات این مجموعه است.
نایبرئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان با تأکید بر ظرفیت جمعیتی استان البرز گفت: تراکم بالای جمعیت و سهم قابل توجه جوانان در این استان، فرصت کمنظیری برای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی جانبازان و توانیابان فراهم کرده و خوشبختانه البرز در جذب و پرورش استعدادهای ورزشی عملکرد قابل قبولی داشته است.
نصیری با اشاره به اولویتهای راهبردی فدراسیون تصریح کرد: جذب حداکثری ورزشکاران، حفظ و حمایت از استعدادهای جوان بهویژه در آستانه رویدادهای پیشرو و توجه ویژه به ورزش بانوان، از برنامههای محوری فدراسیون به شمار میرود.
وی ادامه داد: توسعه ورزش بانوان که مورد تأکید مقام معظم رهبری، دولت و وزیر ورزش و جوانان است، بهصورت جدی دنبال میشود و درخشش بانوان توانیاب در رقابتهای جهانی سال جاری، نقطه عطفی در این مسیر محسوب میشود.
نایبرئیس فدراسیون همچنین ورزش کمتوانان ذهنی را از حوزههای مهم و اولویتدار دانست و افزود: آمار دانشآموزان تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی در استان البرز نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش است و راهاندازی سامانه استعدادیابی فدراسیون و اجرای منطقهای آن، بستر مناسبی برای شناسایی و جذب استعدادها فراهم کرده است.
نصیری با اشاره به نگاه حمایتی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: حمایتهای عملیاتی و تجهیزاتی، بهویژه در رشتهها و کلاسهای خاص ورزش جانبازان و توانیابان، در دستور کار فدراسیون قرار دارد و توزیع تجهیزات تخصصی متناسب با نیازسنجی انجمنها ادامه خواهد یافت.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها گفت: ورزش جانبازان و توانیابان به دلیل شرایط و نیازهای ویژه ورزشکاران، مستلزم همکاری، همافزایی و همراهی همه دستگاههای اجرایی است و امیدواریم با اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، انعقاد تفاهمنامهها و حمایتهای استانی، شاهد ارتقای زیرساختها و تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران البرز باشیم.