آمار جدید گاز گرفتگی سگ در استان مازندران: بیشترین مصدومان در سنین ۴۱ تا ۵۰ سال

به گزارش ایلنا، علی عباسی با بیان اینکه که از این موارد ۶۷ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین سن زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۴، رامسر ،تنکابن و چالوس هر کدام با ۹ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار هر کدام با یک مورد گزارش شده است.

گفتنی است در سال گذشته (هزار و چهارصد وسه ) 163مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که 112 نفر مرد و ما بقی زن هستند.

