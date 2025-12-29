آمار جدید گاز گرفتگی سگ در استان مازندران: بیشترین مصدومان در سنین ۴۱ تا ۵۰ سال
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی هشت ماه امسال ۱۰۷ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشت.
به گزارش ایلنا، علی عباسی با بیان اینکه که از این موارد ۶۷ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین سن زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستانهای بابل با ۱۴، رامسر ،تنکابن و چالوس هر کدام با ۹ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستانهای بابلسر و جویبار هر کدام با یک مورد گزارش شده است.
گفتنی است در سال گذشته (هزار و چهارصد وسه ) 163مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که 112 نفر مرد و ما بقی زن هستند.