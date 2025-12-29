خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز:

اعتبار برای تکمیل سالن و استخر جانبازان البرز تامین شد/ بهره‌برداری از پروژه در افق سال آینده

اعتبار برای تکمیل سالن و استخر جانبازان البرز تامین شد/ بهره‌برداری از پروژه در افق سال آینده
کد خبر : 1734729
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز از تأمین اعتبار ملی و استانی برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام سالن و استخر جانبازان و توان‌یابان خبر داد و گفت: هدف این اداره‌کل، ایجاد زیرساخت‌های پایدار و استاندارد برای فعالیت هیئت‌های ورزشی، به‌ویژه در حوزه ورزش‌های تخصصی است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز، در مجمع سالیانه هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان که روز دوشنبه (۸ دی‌ماه ۱۴۰۴) برگزار شد، با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان اظهار کرد: استان البرز با وجود جمعیت بالا، از نظر سرانه فضاهای ورزشی با محدودیت‌های جدی مواجه است و این کمبودها در حوزه ورزش جانبازان و توان‌یابان نمود بیشتری دارد.

وی با مقایسه شرایط البرز با برخی استان‌های هم‌جمعیت افزود: نبود سالن‌های ذخیره و جایگزین و کمبود فضاهای ورزشی استاندارد باعث شده برخی هیئت‌ها فاقد مکان اختصاصی باشند و این مسئله، برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت‌های ورزشی را با دشواری مواجه کرده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز با تأکید بر حساسیت شرایط موجود تصریح کرد: در صورت بروز مشکل برای هر مجموعه ورزشی فعال، عملاً امکان جابه‌جایی رشته‌ها وجود ندارد و این موضوع برای ورزشکاران جانباز و توان‌یاب که نیازمند فضاهای تخصصی، ایمن و مناسب‌سازی‌شده هستند، اهمیت دوچندان دارد.

رضایی در ادامه به پروژه نیمه‌تمام سالن و استخر جانبازان و توان‌یابان در مجموعه ورزشی انقلاب اشاره کرد و گفت: این پروژه بیش از ۱۱ سال پیش آغاز شده اما به دلیل محدودیت منابع مالی، پیشرفت فیزیکی آن متوقف مانده و تاکنون حدود ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اعتباری دولت عمدتاً معطوف به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد است، افزود: با وجود این، به دلیل اهمیت اجتماعی، انسانی و ورزشی این پروژه، پیگیری‌های ویژه‌ای در سطح وزارت ورزش و جوانان انجام شد و در نهایت، با همراهی معاونت توسعه مدیریت و منابع، موافقت تخصیص اعتبار ملی برای تکمیل آن اخذ شد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: این اداره‌کل متعهد شده است مابقی اعتبار مورد نیاز را از محل منابع استانی تأمین کند تا پروژه بدون وقفه به سرانجام برسد. بر این اساس، فرآیند برگزاری مناقصه پیمانکار تا پایان سال جاری انجام می‌شود و از ابتدای سال آینده، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

رضایی با تأکید بر رویکرد زیرساخت‌محور این اداره‌کل خاطرنشان کرد: رویکرد ما ارائه حمایت‌های مقطعی نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های ماندگار و استاندارد برای هیئت‌های ورزشی است تا ورزشکاران در فضایی ایمن و مجهز، مسیر رشد، قهرمانی و افتخارآفرینی را طی کنند.

وی در پایان با قدردانی از صبوری جامعه ورزش جانبازان و توان‌یابان و حمایت‌های استاندار البرز گفت: ورزشکاران این حوزه از سرمایه‌های ارزشمند استان هستند و با تکمیل سالن و استخر مجموعه انقلاب، بستر مناسبی برای توسعه ورزش قهرمانی، همگانی و استعدادیابی در این بخش فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی