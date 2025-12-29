سقوط پراید باری به شکاف پل سیمیلی مسجدسلیمان؛ دو کشته و مصدوم بر جای گذاشت
سقوط یک دستگاه خودروی پراید باری به داخل شکاف ایجادشده در پل سیمیلی مسجدسلیمان بر اثر سیلاب، منجر به جان باختن راننده خودرو و مصدومیت سرنشین دوم شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی وقوع سیلاب و ایجاد شکاف در پل سیمیلی شهرستان مسجدسلیمان در شب گذشته، امروز یک دستگاه خودروی پراید باری به داخل این شکاف سقوط کرد که بر اثر این حادثه، راننده خودرو جان خود را از دست داد، اما دیگر سرنشین خودرو با تلاش نیروهای امدادی نجات یافت.
پیکر فرد جانباخته پس از خارج شدن از محل حادثه، برای انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد و قرار است پس از طی تشریفات لازم به شهرستان بهبهان منتقل شود.
فرماندار مسجدسلیمان با اشاره به اقدامات انجامشده پس از این حادثه گفت: عملیات بازگشایی این محور آغاز شده و با همکاری راهداری، بخشداری و شرکت نفت، مسیر ارتباطی در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی خواهد شد.