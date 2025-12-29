خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری استان خبرداد:

سازش ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده در دادگاه‌های صلح گلستان/افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح با افزایش شعب

سازش ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده در دادگاه‌های صلح گلستان/افزایش سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح با افزایش شعب
کد خبر : 1734710
رئیس کل دادگستری گلستان از آغاز به کار ۲ شعبه جدید دادگاه صلح در استان‌ خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در بازدیدهای  امروز خود همراه با دادستان مرکز استان از شعب دادگاه ها، دادسراها، دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف بازدید و چگونگی اجرای دستورالعمل کرامت انسانی رئیس قوه قضاییه و  وضعیت رسیدگی پرونده  در این حوزه قضایی را بررسی کرد. 

حیدر آسیابی امروز در بازدید از شعب  دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف استان این‌خبر را اعلام کرد و گفت:   این شعب در مرکز استان از این ماه فعال شده است و پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. 

آسیابی با اشاره به عملکرد مثبت دادگاه‌های صلح در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۸ هزار پرونده به دادگاه صلح استان وارد شد که همین مدت با تلاش جهادی همکاران ما علاوه بر این پرونده ها، ۲ هزار و ۴۰۰ پرونده مربوط به سال گذشته هم تعیین تکلیف و مختومه شد. 

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که در کنار رسیدگی به پرونده‌ها برای مصالحه هم در شعب دادگاه‌های صلح تلاش می  شود، افزود: امسال ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده در  این دادگاه‌ها با مصالحه طرفین، مختومه شده است. 

وی ادامه داد: در گنبدکاووس ۵ شعبه دادگاه صلح مستقر است که  از ابتدای امسال تاکنون  ۱۴ هزار و ۶۰۷ پرونده در این شعب رسیدگی و مختومه شده است. 

آسیابی با اشاره به این که در کنار همه دادگاه‌های صلح، شعب شورای حل اختلاف هم برای تمرکز بیشتر بر سازش،   مستقر هستند، افرود: امسال ۷۸ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شده است که از این تعداد ۳۷ هزار و ۶۰۰ پرونده به صلح و سازش منتهی شده است. 

آسیابی افزود: هم اکنون میانگین سازش پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ۴۸ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است.

