به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در بازدیدهای امروز خود همراه با دادستان مرکز استان از شعب دادگاه ها، دادسراها، دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف بازدید و چگونگی اجرای دستورالعمل کرامت انسانی رئیس قوه قضاییه و وضعیت رسیدگی پرونده در این حوزه قضایی را بررسی کرد.

حیدر آسیابی امروز در بازدید از شعب دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف استان این‌خبر را اعلام کرد و گفت: این شعب در مرکز استان از این ماه فعال شده است و پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند.

آسیابی با اشاره به عملکرد مثبت دادگاه‌های صلح در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۸ هزار پرونده به دادگاه صلح استان وارد شد که همین مدت با تلاش جهادی همکاران ما علاوه بر این پرونده ها، ۲ هزار و ۴۰۰ پرونده مربوط به سال گذشته هم تعیین تکلیف و مختومه شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که در کنار رسیدگی به پرونده‌ها برای مصالحه هم در شعب دادگاه‌های صلح تلاش می شود، افزود: امسال ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده در این دادگاه‌ها با مصالحه طرفین، مختومه شده است.

وی ادامه داد: در گنبدکاووس ۵ شعبه دادگاه صلح مستقر است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ هزار و ۶۰۷ پرونده در این شعب رسیدگی و مختومه شده است.

آسیابی با اشاره به این که در کنار همه دادگاه‌های صلح، شعب شورای حل اختلاف هم برای تمرکز بیشتر بر سازش، مستقر هستند، افرود: امسال ۷۸ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شده است که از این تعداد ۳۷ هزار و ۶۰۰ پرونده به صلح و سازش منتهی شده است.

آسیابی افزود: هم اکنون میانگین سازش پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ۴۸ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است.

