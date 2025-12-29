تولید بخش کشاورزی همدان از ۵ میلیون تُن فراتر رفت

به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تعامل دانشگاه و جهاد کشاورزی کلید چهاربرابری بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی پایدار همدان در سایه بحران آب است.

وی افزود: دستیابی به امنیت غذایی پایدار در شرایط کاهش شدید منابع آبی و کاهش حجم آب قابل برنامه‌ریزی از ۱۳۰ به ۵۰ میلیارد متر مکعب، تنها با تقویت تعامل میان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه اجرایی میسر است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش چهار برابری بهره‌وری آب، از رونمایی اورژانس کشاورزی با شماره ۳۱۶۰ به عنوان گامی ملی برای رسیدگی فوری به مشکلات کشاورزان خبر داد و بهره‌وری بالای گلخانه‌ها را الگویی موفق برای آینده دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: سوابق همکاری با دانشگاه بوعلی از سال ۱۴۰۱ شامل برگزاری همایش‌های مشترک و امضای تفاهم‌نامه‌ها با دانشگاه صنعتی است که در این راستا طرح‌های تحقیقاتی نوآورانه از جمله استفاده از ضایعات کشاورزی مانند پوست سبز گردو در صنایع رنگ و حفاری چاه‌ها نام برد.

بهراملو با تاکید بر دائمی بودن بحران آب در ایران، افزود: حجم آب قابل برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب به ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است، در حالی که هدف، دو برابر کردن تولید است و این بدان معناست که بهره‌وری تولید به ازای مصرف آب باید چهار برابر شود.

وی راهکار مقابله را استفاده از راهکارهای طبیعت‌محور دانست و افزود: استان همدان با بیش از یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار مساحت زراعی، تنها حدود ۳۰۰ هزار هکتار اراضی آبی دارد که ۸۷ درصد تولید استان را تامین می‌کنند و این وابستگی شدید، برنامه‌های افزایش تولید را متمرکز بر اصلاح ارقام، کارهای علمی و کاهش ضایعات ناشی از آفات و بیماری‌ها می‌کند.

بهراملو با اشاره به اهمیت اقدام به موقع در شناسایی آفات، خاطرنشان کرد: بر اساس منابع مختلف، حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در مراحل داشت، برداشت، حمل و نگهداری دچار خسارت می‌شوند و کاهش تنها ۱۰ درصد از این ضایعات می‌تواند نیاز به افزایش تولید را برای سال‌ها از بین ببرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه، با اشاره به بررسی بخش گلخانه‌ای گفت: بهره‌وری بالای آب در گلخانه‌ها که به بیش از ۱۰ کیلوگرم بر مترمکعب می‌رسد، نشان از بهره‌ور بودن این بخش دارد.

بهراملو تاکید کرد: تولید بخش کشاورزی استان از پنج میلیون تُن فراتر رفته و عملکرد گوجه‌فرنگی در گلخانه‌ها ۱۰ برابر زمین‌های باز بوده و مصرف آب حدود ۲۰ درصد کمتر برآورد شده است.

وی تاکید کرد: تعامل موثر میان دانشگاه، جهاد کشاورزی و بخش خصوصی نه‌تنها یک نیاز علمی، بلکه ضرورتی برای بقای صنعت کشاورزی کشور است و هدف نهایی، امنیت غذایی هم‌تراز با امنیت ملی است.

انتهای پیام/