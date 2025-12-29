مسیر 68 راه روستایی در استان بازگشایی شد

به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی‌خرم روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران بیان کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی، جاده های کوهستانی و گردنه‌های گرین نهاوند، اسدآباد، همه‌کسی بهار، سوباشی کبودرآهنگ، گنجنامه–تویسرکان، مسیر همدان–ملایر و بخش‌هایی از مسیرهای شهرستان درگزین از روز گذشته شاهد کولاک شدید و بارش پراکنده برف بودند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان ادامه داد: همچنین در این مدت به ۶۵ نفر از مسافران گرفتار در برف امدادرسانی لازم صورت گرفته است. ️

پرورشی‌خرم اظهار کرد: با توجه به تداوم هشدارهای هواشناسی در ۲ روز آینده، کاربران جاده‌ای از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند. ️

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از سفر از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیرهای کشور با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند تا سفر ایمن‌تری داشته باشند.

انتهای پیام/