مدیرعامل شرکت آبفا استان:

تعویض بیش از 10 هزار کنتور فرسوده برای جلوگیری از هدررفت آب در همدان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از تعویض 10 هزار و 536 کنترل فرسوده و معیوب آب در از ابتدای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: 6539 کنتور فرسوده در حوزه شهری و 3943 کنترل فرسوده نیز در حوزه روستایی استان تعویض شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری، بیش از 10 هزار کنتور فرسوده آب در سطح استان همدان تعویض شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش دقت اندازه‌گیری مصرف، کاهش هدررفت آب و مدیریت بهینه شبکه توزیع دارد.

بختیاری‌فر تصریح کرد: تعویض کنتورهای فرسوده از جمله برنامه‌های اولویت‌دار شرکت آب و فاضلاب استان همدان به شمار می‌رود، چراکه کنتورهای قدیمی به‌دلیل استهلاک، رسوب‌گرفتگی و کاهش دقت، قادر به ثبت صحیح میزان مصرف نیستند و این موضوع می‌تواند هم به نارضایتی مشترکان و هم به افزایش آب بدون درآمد منجر شود.

وی ادامه داد: با نصب کنتورهای جدید و استاندارد، امکان محاسبه دقیق مصرف واقعی مشترکان فراهم شده و گام مؤثری در جهت عدالت در دریافت هزینه آب‌بها برداشته می‌شود. همچنین این اقدام به شناسایی سریع‌تر نشتی‌ها و مصرف‌های غیرمتعارف کمک کرده و در نهایت منجر به کاهش تلفات آب و صیانت از منابع آبی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با توجه به محدودیت منابع آبی و لزوم مدیریت مصرف، تعویض کنتورهای فرسوده را یکی از ابزارهای مهم در کنترل مصرف، افزایش بهره‌وری و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان می‌داند و این روند در ماه‌های آینده نیز با جدیت ادامه دارد.

