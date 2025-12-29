خبرگزاری کار ایران
سیلاب در کهگیلویه؛ ۱۰۰ گوسفند تلف شدند

فرماندار کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد از تلف شدن ۱۰۰ راس گوسفند در رودخانه مارون در روستای بلوط بنگان بخش سوق این شهرستان در پی بارش‌های شدید اخیر که منجر به وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق این شهرستان شد خبرداد.

به گزارش ایلنا، "سید ایرج کاظمی‌جو" در گفت و گو با رسانه ها گفت:  در اثر شدت بارندگی و طغیان رودخانه مارون، ۱۰۰ راس گوسفند متعلق به سه خانوار از یک خانواده در روستای بلوط بنگان بخش سوق شهرستان کهگیلویه، متاسفانه تلف شدند.

وی با بیان اینکه سیلاب سرازیرشده از کوه سکده الوند باعث گرفتار شدن دام‌ها در جریان آب و تلف شدن آن‌ها شد، اظهارداشت: دهستان راک از جمله مناطق آسیب‌دیده در این سیلاب است که با آبگرفتگی شدید مواجه شده است و تاکنون ۱۵ خانواده در این بخش با کمک هلال احمر در مساجد و چادرهایی که برپا شد، اسکان داده شده‌اند.

به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدود 200 کیلومتر فاصله دارد.

