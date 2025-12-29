از ظهر امروز موج دوم سامانه بارشی وارد کرمانشاه می شود
کاهش محسوس دما در پایان هفته
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه گفت: موج دوم سامانه بارشی حاکم بر جو استان از ظهر امروز(دوشنبه، هشتم دی) جو استان را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید قاسمی ، با اشاره به سامانه بارشی که بر جو استان حاکم است، گفت: موج دوم این سامانه که از هسته سردتری برخوردار است، از ظهر امروز تا صبح سهشنبه (۹ دی) جو استان را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی وزش باد نسبتا شدید، بارش برف و باران، تشکیل مه و احتمال غبار آلودشدن نواحی مرزی استان را از پیامدهای فعالیت این موج بارشی دانست و افزود: بارش بجز در مناطق گرمسیر، در سایر نقاط به صورت برف نیز مشاهده خواهد شد. احتمال رخداد کولاک در جادهها و گردنههای برفگیر استان هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه بارش در نیمه غربی و نواحی شمالی از جمله منطقه اورامانات از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود، عنوان کرد: بارش در نواحی مرکزی و جنوب شرق استان چندان قابل توجه نیست.
قاسمی از روند کاهش دمای هوا تا روز چهارشنبه ۱۰ دی نیز یاد و خاطرنشان کرد: روند کاهشی دما، در اواخر وقت سهشنبه تا صبح چهارشنبه، سبب تشدید و گسترش یخبندان، حتی در مناطق گرمسیر استان میشود.
وی یادآور شد: پیشبینی میشود دمای هوا در بامداد روز چهارشنبه به عنوان سردترین روز هفته در شهر کرمانشاه به هشت تا ۱۰ درجه زیر صفر و در نواحی سردسیر استان به ۱۰ تا ۱۴ درجه سانتیگراد زیر صفر برسد.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۱ و ۱۲ دی) از شدت سرما در غالب نقاط استان کاسته میشود، اظهار کرد: در این روزها دوباره شاهد بارشهایی از برف و باران در سطح استان خواهیم بود که احتمال بارش در روز جمعه و در نیمه شمالی و منطقه اورامانات بیشتر به نظر میرسد.
قاسمی به بارشهای حاصل از سامانه بارشی اخیر نیز اشاره کرد و افزود: بیشترین بارش سامانه اخیر از ایستگاه بارانسنجی شیخصله به میزان ۴۷ میلیمتر ثبت شده است.
به گفته رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان، بیشترین ارتفاع بارش برف در ۲۴ ساعت اخیر نیز از سامله به میزان هشت سانتیمتر و پاوه به میزان سه سانتیمتر ثبت شده است.
وی درباره وضعیت بارش در شهرهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته نیز عنوان کرد: میانگین بارش در سطح استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰.۹ میلیمتر بوده و بیشترین بارش را نیز از پاوه به میزان ۳۴.۶ میلیمتر داشتیم. بارش در شهر کرمانشاه ۶.۸ میلیمتر و در سنقر نیز به عنوان کمبارشترین نقطه استان ۰.۴ میلیمتر بوده است.
قاسمی میانگین بارش سال زراعی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون) در سطح استان را نیز ۱۰۳ میلیمتر اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۲۹ درصد کاهش داشته است و گفت: در شهر کرمانشاه نیز در این مدت ۸۰ میلیمتر بارش داشتیم که کاهش بارش در کرمانشاه نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۳۷ درصد بوده است.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه میانگین بارش در پاوه به عنوان پربارشترین شهر استان را نیز ۲۴۱ میلیمتر عنوان کرد و ادامه داد: در پاوه نیز نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت یک درصد کاهش داشتیم. کمترین بارش نیز در سال زراعی جاری از سنقر و به میزان ۳۵.۷ میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد و نسبت به بلندمدت ۷۱ درصد کمتر بوده است.
وی اضافه کرد: شب گذشته سرمست با حداقل دمای هشت درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان بود و حداقل دمای شهر کرمانشاه نیز به یک درجه سانتیگراد زیر صفر رسید.