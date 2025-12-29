سیلاب در کهگیلویه بزرگ، جان ۲ برادر و فرد دیگری را گرفت

به گزارش ایلنا، "پرویز غفارفرد" گفت: براثر طغیان آب رودخانه دره "لَبک" روستای "سرپری" در پنج کیلومتری شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، سه نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: یکی از این افراد که با خودروی خود در حال گذر از رودخانه "دره لَبَک" بود در رودخانه غرق شد که ۲ نفر دیگر که در نزدیکی وی بودند برای نجات جان وی نیز در سیلاب شدید باران غرق شدند. رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از غرق شدن راننده خودرو، برادر وی که در نزدیکی رودخانه مستقر بود برای نجات جان برادر خود که سرنشین خودور بود نیز با افزایش سیلاب رودخانه غرق و نفر سوم هم به همین شکل در رودخانه غرق شد. غفارفرد افزود: جسد ۲ نفر از این افراد غرق شده در رودخانه پیدا شدند و تلاش برای پیدا کردن دیگر مفقودی شب گذشته ادامه دارد.

