براثر طغیان آب رودخانه:

سیلاب در کهگیلویه بزرگ، جان ۲ برادر و فرد دیگری را گرفت

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از جان باختن سه نفر در بارندگی های شدید شب گذشته در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

به گزارش ایلنا، "پرویز غفارفرد" گفت: براثر طغیان آب رودخانه دره "لَبک" روستای "سرپری" در پنج کیلومتری شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، سه نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: یکی از این افراد که با خودروی خود در حال گذر از رودخانه "دره لَبَک" بود در رودخانه غرق شد که ۲ نفر دیگر که در نزدیکی وی بودند برای نجات جان وی نیز در سیلاب شدید باران غرق شدند.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از غرق شدن راننده خودرو، برادر وی که در نزدیکی رودخانه مستقر بود برای نجات جان برادر خود که سرنشین خودور بود نیز با افزایش سیلاب رودخانه غرق و نفر سوم هم به همین شکل در رودخانه غرق شد.

غفارفرد افزود: جسد ۲ نفر از این افراد غرق شده در رودخانه پیدا شدند و تلاش برای پیدا کردن دیگر مفقودی شب گذشته ادامه دارد.

