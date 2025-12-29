فرماندار تالش اعلام کرد:
کولاک شدید در گردنه الماس/ ممنوعیت تردد در محور تالش–خلخال تا اطلاع ثانوی
فرماندار تالش از وقوع کولاک شدید و افزایش ارتفاع برف در گردنه الماس خبر داد و با تأکید بر حفظ ایمنی شهروندان، از ممنوعیت موقت تردد در محور کوهستانی تالش–خلخال خبر داد.
به گزارش ایلنا از تالش،رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش با اشاره به تشدید شرایط نامساعد جوی در گردنه الماس اظهار داشت: به دنبال بارش سنگین برف و کولاک شدید در این محور کوهستانی، ارتفاع برف در برخی نقاط به حدود ۴۰ سانتیمتر رسیده است.
وی افزود: عملیات برف روبی در حال انجام می باشد ،با وجود باز بودن فیزیکی مسیر، اما به دلیل شرایط جوی نامناسب، کاهش شدید دید افقی و احتمال بروز حوادث، به منظور حفظ امنیت جانی مسافران، از تردد در محور تالش به خلخال جلوگیری شده است.
فرماندار تالش ادامه داد: مسافرانی که پیش از اعمال محدودیت در مسیر حضور داشتند، با همکاری عوامل راهداری و دستگاههای امدادی در راهدارخانه لرزه اسکان داده شدهاند و خدمات لازم به آنان ارائه میشود.
جمشیدی سهساری با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی تصریح کرد: از هموطنان درخواست میشود تا اطلاع ثانوی از انجام سفر به خلخال و تردد در مسیرهای کوهستانی این منطقه خودداری کنند و اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع ذیربط دنبال نمایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشایی محور پس از بهبود شرایط جوی و اطمینان از ایمنی کامل مسیر، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.